Tras la denuncia de Hebe de Bonafini de un intento de desalojo de la Casa de las Madres por parte del gobierno nacional, organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales y de derechos humanos, junto a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, convocaron para hoy a las 14 un abrazo en la histórica sede de Hipólito Yrigoyen 1584, “para defender la Casa de las Madres, que es del pueblo” y mostrar el “apoyo explícito” a “la lucha del pañuelo blanco”, explican los organizadores del evento. “Por las buenas o por las malas”: con esas palabras, según denunció la titular de las Madres, amenazó Javier Bujan, el rector normalizador de la Universidad de las Madres, con ocupar la casa de la asociación. “Jurídicamente no se puede, pero ellos tienen mucho poder y no les importa nada. Nos tienen mucho hambre a las Madres y vienen por más”, afirmó Bonafini sobre la avanzada de Cambiemos. “Las Madres siempre idearon este museo para que fuese del pueblo, no para que quedara bajo la tutela de ningún gobierno”, dice el llamado a la concentración de hoy. “Las Madres –sigue el documento– aprendieron de sus hijos, que dieron su vida por el pueblo y la patria. Por eso, su casa siempre estuvo a disposición de todas las luchas populares. Construyeron allí el archivo más grande de Latinoamérica en derechos humanos y un museo con distinciones y reconocimientos de distintas partes del mundo.”