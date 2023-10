El máximo accionista del Inter Miami, Jorge Mas, reveló en las últimas horas que se "comprometió" con Lionel Messi para que tenga una despedida en el Barcelona de España, aunque con la camiseta rosa.

“Me comprometí con Messi para hacer todo lo posible para darle la oportunidad de despedirse de sus hinchas en Barcelona. El Inter Miami irá al Camp Nou o jugaremos algún tipo de partido", sostuvo uno de los hijos del tristemente célebre Jorge Mas Canosa en declaraciones a la revista El Club del Deportista, publicada en el diario español As.

El dueño de la franquicia de la Florida estadounidense reveló detalles de una conversación que sostuvo con el crack de 36 años. "La salida de Messi del Barcelona no fue de su agrado, no pudo despedirse de su club, que lo recibió cuando era niño. Las circunstancias no eran las que Lionel quería", afirmó.

El magnate cubano-estadounidese reiteró que ya quería al rosarino en su franquicia por 2019 y tuvo una reunión con su padre y agente, Jorge Messi, pero que en ese entonces, con el goleador todavía en Barcelona, no estaban dadas las condiciones.

"Siempre quise a Leo. Todos me decían que estaba loco por pensar que vendría al Inter Miami con su esposa e hijos. En 2019, en una reunión con su padre y David Beckham, le explicamos el proyecto y le dije: 'Tu hijo tendrá la oportunidad de crear un nuevo legado porque podrá cambiar un deporte en un país'", relató.

En cuanto al impacto de Messi en la liga estadounidense, Jorge Mas agregó: "Siempre que jugamos de visitantes los estadios están llenos. El recibimiento a Messi ha sido extraordinario. Cuando fuimos a Nueva York éramos 30 mil personas y el 80 por ciento gritaba su nombre, había camisetas argentinas y de Inter. Me quedé impactado. Habrá un antes y un después de la llegada de Messi a la MLS”.

Cuándo juega el Inter Miami

Mientras tanto, el Inter Miami volverá al ruedo este miércoles desde las 21:30 (se puede ver por la plataforma Apple TV) cuando visite al Chicago Fire por una nueva fecha liguera. Es casi seguro que Messi no estará disponible para el encuentro, todavía recuperándose de la lesión que sufrió el 20 de septiembre ante Toronto FC (4-0) cuando fue reemplazado en el primer tiempo.

Entre Selección Argentina e Inter Miami, Messi sólo jugó uno de los últimos siete partidos para decepción de los fanáticos que sacaron sus entradas para verlo: no estuvo ante Kansas City (3-2), Bolivia en La Paz (3-0), Atlanta United (2-5), Orlando City (1-1), Houston Dynamo (1-2) y New York City (1-1).

Sin su figura y capitán, el Inter Miami viene desacelerando en su sprint final para meterse en el repechaje de playoffs de la MLS. Con cuatro partidos por jugar y 33 puntos, la clasificación directa se le tornó prácticamente imposible (en poder de Nashville, con 45 unidades) así que necesita alcanzar al DC United, último en clasificar a repechaje con 37 y dos partidos menos por jugar que los de Miami.

En Chicago Fire, también con 37 y tres partido por jugar, militan los volantes argentinos Gastón Giménez, exGodoy Cruz y Vélez, nacionalizado paraguayo; y su colega Federico Navarro, exTalleres.