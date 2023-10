FIFI: INVOCAME

La cantante transgénero no binaria y referente indiscutida del tango queer presentó su nuevo material con un sonido completamente novedoso en su carrera, para traspasar el umbral del tango con un formato techno-pop: el videoclip, dirigido por Julián Merlo con la producción musical de Emanuel Manso y el single de "Invócame", que ya se encuentra disponible en todas las redes y forma parte del EP "Post Cringe" de próxima aparición. El trabajo busca continuar expandiendo este aquelarre que es un encuentro, una fiesta y un ritual de la disidencia musical, escénica y posporno. Disponible en ditto.fm/invocame

CROSS DREAMERS EN EL CCK

En el marco del ciclo seleccionado por Cine.ar para el Centro Cultural Kirchner estrena "Cross Dreamers", la película documental dirigida por Soledad Velasco que explora la historia de vida de Ornella, Mabel, Mirna y Paula, cuatro hombres que durante toda su vida practicaron el cross-dressing a espaldas de sus familias, esposas e hijxs. El film testimonia su temprana fascinación por lo femenino, las culpas que la sociedad patriarcal inculca en modos de vida no heteronormativos y el temor de llevar una doble vida. La película, focalizada en los protagonistas que ya pasaron los cincuenta años, da cuenta de que aquel mundo tan ordenado y armado empieza a desmoronarse. Entrada libre y gratuita, ingreso por orden de llegada. Viernes 6 de octubre a las 19 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

FIESTAS

Fun Fun. Edición internacional de la fiesta clásica del under electrónico comandada por DJs Pareja, quienes estarán a cargo de la cabina junto a Gezender de Brasil y la reina del house, Camila Isabel. Viernes 6 de octubre a las 23:59 en Uniclub, Guardia Vieja 3360.

TERTULIAS

Domingo de Flojera. El club cultural arcoíris invita a sus domingos de chill y kiki con amigues en los patios, para tomar aire, bebidas, comidas y pasar una noche de juegos antes de comenzar la semana. Happy hour de tragos bomba hasta las 22 y DJ set a cargo de Pita Pawer en el salón. Domingo 8 de octubre desde las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Placera. Edición #18 del ciclo de conversaciones conducido por Tati Español. En esta oportunidad el tema será "Amistad, red y afectos”. Cierre con Dj Jam: Baby DJs, Tam, Malaika, Mukongo, Jeili, Sales, Flauer, Sista U y Macha Kiddo. Domingo 8 de octubre a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Milonga Brandon. Se viene una nueva fiesta milonguera en la casita: a las 20, clase de Tango para todos los niveles a cargo de Sole Nani. A las 21:30, milonga, con agite de las consolas a cargo de Mariana Docampo. A las 22:30, música en vivo con Ana Stamponi y Brisa Videla, que tocarán temas de su recién lanzado disco y, además, set de fotos en vivo a cargo de Karina Macchioli. Viernes 6 de octubre desde las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Karaoke Brandon. Conduce Regia, cantamos todes y como siempre, con mucho amor. Además de hitazos y nuevas voces habrá promos en tragos para calentar motores y afinar las gargantas. Entrada en modalidad bono contribución. Sábado 7 de octubre a la medianoche en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

RECITALES

Folklore en Transición. Nueva fecha del espectáculo de folklore contemporáneo y disidente de Ferni y Nahuel Quipildor, que resignifica el cancionero popular latinoamericano y propone nuevxs autorxs disidentes, desde Atahualpa Yupanqui hasta Susy Shock. Domingo 8 de octubre a las 20 en Pista Urbana, Chacabuco 874.

DANZA

Sangre, fragmentación sensitiva de Bodas de Sangre. Estrenó la obra de danza escrita y dirigida por Pepe Márquez que busca investigar y profundizar la fusión de lenguajes sobre el escenario, en el cual los actores-bailarines crean con su movimiento el espacio, como cuerpos portadores del relato y como elementos plásticos en la composición de los cuadros escénicos. Viernes y sábados a las 21 y domingos a las 20 en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551.

ONLINE

Insurgentes. Continúa durante octubre el ciclo semanal curado por el CCEBA que constituye un llamado a artistas mujeres cisgénero y transgénero, no binaries, y miembros del colectivo LGBTIQ+ a alzar su voz sobre los nuevos territorios digitales. Ahora se estrena "Tutorial para recorrer un mapa", la obra de Victoria Barca que se presenta como una exploración satelital de paisajes y ciudades de nuestro planeta. Jueves 12 de octubre a las 19 en vivo por YouTube: CCEBA.

MUESTRAS

Geografías: escrituras de la tierra. Inaugura la muestra de artes visuales que propone otras geografías y escrituras posibles: Geografía subjetiva, arbórea, bacteriana, fantasma, sinestésica, ondulada, caleidoscópica, enrollada, soñada, contaminada, redimida, con pinturas, fotografías, videoarte, bioarte e instalaciones pictóricas. Sábado: lee y performea sus poemas la poeta Daniela Andújar. Comida casera, tragos y bebidas. Entrada libre y gratuita. Sábado 7 de 19 a 23 y domingo 8 de octubre de 15 a 18 en La Maison du Chat, Bolívar y Cochabamba.

FERIAS

Pibas Vinileras. Llega el encuentro de la colectiva de DJs en vinilo creado en torno al formato musical analógico y a la música en bandejas realizada por mujeres. Habrá talleres sobre cuidado del vinilo y mezcla con bandejas, conversatorio de mujeres que trabajan en la industria, experiencias compartidas y feria de discos nuevos y usados. Sábado 7 de octubre desde las 15 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

FESTIVALES

Ciclo 10 en 10. Continúan las celebraciones masivas por los festejos de los primeros 10 años del Espacio Tole Tole con actividades diversas e imperdibles: el viernes, "La Marilym" con Rodrigo Zarricueta Chacana y dramaturgia y dirección de Héctor Álvarez Godoy, el sábado continúa el teatro con "La Bendición" junto a Alfaro Valente y Gonzalo Dato, escrita y dirigida por Silvia Araújo y el domingo, "Hijo del Campo", de y por Martín Marcou con música en vivo de Carolina Curci. El lunes, llega el Kabaret Elektro Pank con Emiliano Figueredo sobre textos de Vera Valdor con dirección de Peter Pank y el martes, cierre de actividades con música, lecturas de textos, cosas ricas y brindis. Del viernes 6 al martes 10 de octubre desde las 19 en Espacio Tole Tole, Pasteur 683.

Trans Slam. Se lanza el proyecto internacional de visibilización y posicionamiento de poetas y artistas trans de todo el mundo, que tendrá su estreno en Rio de Janeiro el 21 de octubre en el Festival Flup 23 y ahora, la casita lo celebra con lxs poetas Paulx Gialdroni y Killa Orbe, Jam de poesía con micrófono abierto y música en vivo por Florencio London. Sábado 7 de octubre a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Ciudad Emergente cumple 16 años. Este fin de semana se viene el festival a pura música, visuales, cultura urbana, tecnología, performance y mucho más, con la identidad visual renovada presentada por la ilustradora Maca Torres, artista y diseñadora gráfica de la provincia de Córdoba. Participan Turf, Marilina Bertoldi, Emmanuel Horvilleur, Luck Ra, Koino Yokan y muches más. Viernes 6 desde las 16, sábado 7 y domingo 8 de octubre desde las 13: 30 en los bosques de Palermo.

TEATRO

El horno está para bollos. Con dramaturgia y dirección de Iván Moschner estrena la obra que emulando el teatro de revista se dedica a los emojis entre las piernas, la expropiación de un poema, el acoso que dos mujeres enfrentan y la ilustración de cómo se inventó la homosexualidad, entre otros tópicos. Estreno: sábado 7 de octubre. Funciones: sábados a las 20 en Belisario Club de Cultura, Av. Corrientes 1624.

Enamoradxs. Continúan las funciones del show humorístico musical de canciones insoportablemente románticas e improvisación teatral mediante un espectáculo de risas y ternura queer para todas las edades y épocas. Domingo 8 de octubre a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Las maravillosas diferencias. Con libro de Laura Waisman y Lucila Muiño, música y dirección musical de Carlos Gianni y letras de canciones de Paula Schapiro, estrena la obra de teatro musical infantil con elenco inclusivo que busca naturalizar las diferencias e intenta concientizar sobre la necesidad de una infancia libre de etiquetas. Domingo 8 de octubre a las 19 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

CONVOCATORIAS

Festival Cortes. Continúa hasta el 8 de octubre la convocatoria para la 4ta edición del festival del Cultural Morán sobre cortos audiovisuales de temática relacionada con el universo LGBTTQI+, buscando generar un espacio de difusión de realizaciones argentinas y latinoamericanas para promover la visibilidad de cuerpos, identidades y sexualidades disidentes, nuevos intercambios, reflexiones y otras miradas. Se realizará desde el 22 de noviembre hasta el 6 de diciembre en el Morán. Bases y condiciones en culturalmoran.com/festivalcortes

CORDOBA

Oops I Did It Again. Llega la fiesta Plop! edición especial Britney a la provincia de Córdoba, para viajar a Marte por una noche y chapar con astronautas vestidxs con catsuits de vinilo rojo y mucha noche a lo Britney Spears. Viernes 6 de octubre a las 23:50 en Zen, Julio A. Roca 730, ciudad de Córdoba.