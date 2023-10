Hoy miércoles 4 de octubre desde las 21:30 el Inter Miami visitará a Chicago Fire en el Soldier Field por la fecha 36 de la MLS. Por dónde pasan el partido online en vivo, las probables formaciones y la tabla de posiciones de la Conferencia Este.

¿Juega Messi? La lesión y las declaraciones del "Tata" Martino

“En el caso de Leo Messi, lo que dijimos estos últimos días. Veremos el entrenamiento, veremos si no corre ningún tipo de riesgo y evaluaremos si es conveniente que viaje o no viaje”, sostuvo Gerardo Martino en la conferencia de prensa de este martes. “Cada vez está más cerca de un entrenamiento normal y por eso es que lo vamos evaluando en el día a día”, añadió el DT. Finalmente, tras realizar algunos trabajos ligeros con pelota, se decidió no arriesgar al astro, que no jugará hoy ante Chicago Fire.

La idea es que esté disponible para jugar el sábado que viene desde las 20:30 en el DRV PNK Stadium frente a Cincinatti, el líder de la Conferencia Este de la MLS. Entre el domingo 8 y el lunes 9 la Pulga estará en el predio de la AFA entrenando con sus compañeros de la Selección de cara a la doble fecha de Eliminatorias: Argentina enfrentará a Paraguay de local y a Perú de visitante el 12 y el 17 de octubre respectivamente.

El 7 de septiembre Argentina derrotó 1 a 0 a Ecuador por la fecha 1 de Eliminatorias, con un golazo de tiro libre del propio Messi, que a poco del final tuvo que salir por unas molestias. Leo sufre una fatiga muscular en su isquiotibial derecho producto de una vieja cicatriz y se teme que en caso de forzarlo acabe por perderse varios partidos (no juega desde el 20 de septiembre ante Toronto, cuando fue reemplazado a los 37 minutos).

Las probables formaciones de Chicago Fire e Inter Miami

Inter Miami: Drake Callender; David Ruiz, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Leonardo Campana y Facundo Farías. DT: Gerardo Martino.



Chicago Fire: Brady; Dean, Omsberg, Terán, Navarro; Doumbia, Giménez, Herbers, Gutierrez; Torres; Kamara. DT: Frank Klopas.



Dónde ver el partido en vivo online

En febrero de este año, Apple TV firmó un contrato con la MLS por 2.500 millones de dólares para la transmisión exclusiva de los partidos de ese torneo y de la Leagues Cup durante los próximos 10 años. Por lo que la única manera de verlo de forma oficial es en esa plataforma.

El precio del MLS Seasson Pass, para ver todos los encuentros de las mencionadas competencias, es de 14,99 dólares por mes o 49 por toda la temporada, mientras que para los que ya son clientes de Apple TV el precio es de 12,99 de la moneda estadounidense o 39 por toda la temporada.

Para acceder a la plataforma, se debe ingresar al sitio web de Apple TV + y crear una cuenta de forma gratuita. Luego, con la cuenta activa, dirigirse a la sección de MLS Season Pass y completar el formulario de registro: ahí la web pide los datos de facturación para cobrar la membresía.



Luego de seleccionar el país y aceptar el aviso de privacidad, la app le solicita los datos de Apple ID —usuario y contraseña—, y envía un código de confirmación por correo o mensaje de texto.

Tabla de posiciones MLS: ¿qué necesita Inter Miami para clasificar a los Playoffs?

Inter Miami está decimotercero en la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MLS con 33 puntos, tras 9 victorias, 6 empates y 15 derrotas. El equipo salió del fondo de la tabla con la llega de Gerardo Martino al banco de suplentes y de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, entre otros.

Los primeros 7 clasificarán a los Playoffs, mientras que el octavo y noveno de cada conferencia se enfrentan entre ellos por un lugar extra en un cruce conocido como Partido de comodines. Inter Miami está a 4 puntos de Montreal (37), el noveno de la tabla, pero en el medio están Chicago Fire (también con 37 pero con menos diferencia de gol) y New York RB (34).

