El ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro, contó frente a colectivos de personas con discapacidad que el diputado nacional por Salta Emiliano Estrada le dijo que no participara de una charla con personas con tartamudez junto al legislador provincial Omar Exeni.

De Pedro contó la anécdota en el acto “Patria es inclusión: Discapacidad, políticas y derechos", realizado ayer en el complejo porteño Art Media. La novedad fue replicada en medios locales y provocó la respuesta de Estrada, quien sostuvo que es falso que se opusiera a la actividad con un referente de otro sector político.



“En la pandemia un legislador de Salta (Exeni) me manda un mensaje por las redes diciéndome si podíamos hacer una charla porque su hijo no quería volver a la escuela por la tartamudez. El legislador también era tartamudo. Le digo que sí, previamente consulto con un compañero que trabajaba en el Ministerio y me dice no la hagas porque es medio de Cambiemos”, detalló.

De Pedro sostuvo que eso demuestra que aún “hay una gran lucha que dar” y que se debe “trabajar mucho” en avanzar sobre la discapacidad.

“El flaco se llama Emiliano Estrada, y le digo, ‘Flaco, como no voy a dar una charla si un padre me está diciendo que su hijo no quiere ir a la escuela’. Hicimos la charla, con padres, madres e hijos, y fue un llanto de principio a fin, de los padres, de los chicos, de las maestras. Fue bárbaro, fue tan lindo que a partir de ahí empezamos una campaña que se llama Argentina contra el Bullying”, añadió el ministro del Interior.

El diputado nacional y excandidato a gobernador Emiliano Estrada le respondió ayer mismo en su cuenta de Twitter. "Dadas las (falsas) recientes declaraciones realizadas por Wado de Pedro, me veo en la obligación de desmentir rotundamente esa supuesta anécdota. Desconozco las intenciones de las declaraciones", sostuvo.

El legislador acompañó sus aclaraciones con imágenes en las que se lo eve junto al diputado provincial Omar Exeni.

Como ejemplo, detalló que el 28 de abril de 2022 fue al despacho de Exeni "para acompañar la Ley de su autoría. Raro que al tiempo que supuestamente decía esas cosas, estuviera apoyándolo en todo. Wado nunca me avisó de la actividad que estaba por desarrollar con el Dip. Omar Exeni, con lo cual es imposible que yo haya opinado", afirmó, entre otras consideraciones.

El Congreso de Tartamudez en Salta al que hizo referencia Wado de Pedro, se realizó en diciembre de 2021, organizado por Exeni.

En plena pandemia, el ministro del Interior de la Nación ofreció una charla virtual en la que habló sobre sus vivencias y experiencias frente a más de cien niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Salta que, como él, sufren de disfluencia en el habla. “Tenemos que aceptarnos como somos para lograr una sociedad mejor y más inclusiva”, transmitió como uno de los mensajes del encuentro, y se puso a disposición para seguir visibilizando la problemática que afecta al 1 por ciento de la población mundial.