Este jueves la AFA publicó la lista de convocados de la selección argentina de Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias ante Paraguay y Perú. En ella aparecen Marco Pellegrino, Carlos Alcaraz y Facundo Farías, tres futbolistas que fueron convocados por primera vez a la Albiceleste.

Marco Pellegrino

Marco Pellegrino es un defensor central, de 21 años, zurdo y de 1,84 metros, que juega en el Milan de la Serie A de Italia. Surgió de las inferiores de Platense, en cuyo primer equipo debutó en marzo de este año. Ya en agosto, el equipo italiano pagó 3 millones y medio de euros, más otros 2 en variables por objetivos, al Calamar por su pase. Además, le dejó a los de Vicente López el 10% de una futura venta.

Nacido el 18 de julio de 2002, llegó a Platense a sus 8 años y hasta los 14 jugó al tenis, destacándose mucho en ese deporte y compitiendo en algunos torneos de la Asociación Argentina de Tenis. Allí por una cuestión de tiempos tuvo que elegir entre uno y otro y escogió el fútbol. "El tenis me encanta, lo miro mucho, pero siempre con el fútbol tuve una pasión diferente. Así que en el momento de decidir, cuando empecé a entrenarme toda la semana, y tres o cuatro días en el tenis, se me hacía imposible cubrir todos los horarios y no lo pensé dos veces: me tiré por el fútbol”, declaró en su momento.

Apenas llegó a disputar 17 encuentros en Platense y marcó un gol. Aún no ha sumado minutos con la camiseta del Milan, aunque ya es habitual en el banco de suplentes del primer equipo.

Un dato curioso es que se inició como enganche, pero llegó a primera como número 6. Eso explica que, a pesar de su contextura física, tenga muy buen dominio de pelota y la capacidad de salir jugando desde el fondo con mucho criterio. Es un jugador firme, potente y aguerrido en la marca, pero no por eso lento. Cuenta con buen juego aéreo en ambas áreas. Para Transfermarkt tiene un valor de 400 mil euros, mientras que para el CIES Football Observatory es de 5 millones de la misma moneda.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz es un volante ofensivo diestro, de 20 años, que juega en el Southampton de la segunda división de Inglaterra —descendió en la última temporada—. Surgió de las inferiores de Racing y debutó en el primer equipo en 2020. En total disputó 83 partidos con la Academia, en los que metió 12 goles y dio 5 asistencias y ganó el Trofeo de Campeones 2022.

Charly es titular habitual en el club inglés y desde su llegada ha jugado 30 encuentros, con 5 tantos —4 de ellos en la pasada Premier League— y dos asistencias. Los Santos pagaron 13 millones 650 mil euros por su pase y además le dejaron a Racing el 15% de una futura venta.

Es un volante con mucha movilidad, con buen despliegue, conducción de pelota, velocidad, gambeta, capacidad de romper líneas y con muy buena llegada al área rival. Transfermarkt le da un valor de 15 millones de euros y el CIES de 30 millones.

Facundo Farías

Facundo Farías es un delantero diestro, de 21 años, surgido en Colón de Santa Fe y que actualmente juega en el Inter Miami de Lionel Messi. Debutó en la primera del Sabalero en 2019 y su rendimiento rápidamente despertó el interés de Boca, River y de varios otros clubes del exterior. A mediados de 2022 una rotura de ligamentos cruzados lo dejó varios meses fuera de las canchas y le puso un freno a su crecimiento.

En el club santafesino jugó 95 encuentros, en los que metió 16 goles y dio 9 asistencias. En julio de este año el club de la MLS pagó 5 millones y medio de dólares por el 70% del pase del jugador. Desde su llegada a Estados Unidos participó en 11 partidos, con 3 tantos y 2 asistencias.

Farías puede jugar de enganche o mediapunta, detrás del centro delantero. Es muy buen gambeteador, potente, sabe aguantar la pelota de espalda y tiene un arranque explosivo. No solo es un buen asistidor, sino que define con mucha categoría.