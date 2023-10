El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Foro de Derechos Humanos con Perspectiva Indígena y el Archivo General de la Nación firmaron un convenio que prevé un trabajo mancomunado y la creación de un Programa de la Memoria Indígena.

"Esto es democratizar la historia, la memoria, haciendo que los sujetos de los pueblos indigenas puedan crear historia, memoria. Echar luz sobre el pasado", consideró el presidente de la comunidad Lule de Finca Las Costas de Salta, y miembro del Foro de Derechos Humanos con Perspectiva Indígena, David Torres.



El acuerdo contempla la creación de un Programa de Memoria Indígena a través del cual "se comenzará a identificar a los pueblos indígenas con sus verdaderas identidades, con la incorporación de nuevas catalogaciones a las ya existentes"

Torres explicó que en el contexto de la participación del Foro Mundial de Derechos Humanos, comenzaron con otros referentes indígenas a constituir el Foro de Derechos Humanos con perspectiva Indígena cuyo representante es Carlos Loza, miembro de la comunidad Arabela, del pueblo Comechingón, ubicada en la provincia de Córdoba. La organización fue firmante de este convenio con los organismos nacionales.

"Nuestro trabajo con el Archivo General de la Nación surgió en la búsqueda de información, nos encontramos con una gran cantidad de materiales que no está clasificado, no está ordenado y lo que hay, lo que ya se trabajó tiene otra mirada, no del sujeto histórico, no del sujeto político sino como objetos de estudio que es algo que siempre hemos cuestionado", señaló Torres.

Ahora este convenio les abrirá las puertas para "mirar el pasado" desde los movimientos indígenas y reinterpretarlo.

"La tarea del foro va a ser constituirse como recurso humano calificado para organizar el archivo, darle formato digital y hacerlo público. Otra tarea será interpretar la fuente, porque la fuente sola no habla si uno no la pone en contexto, no la cruza con otra fuente, si no instala una hipótesis de lo que pudo haber sucedido en aquel momento y con la mirada de aquel momento", consideró Torres, quien además es locutor profesional y estudiante de historia en la Universidad Nacional de Salta.

Torres señaló que desde el presente, tienen la posibilidad "de mirar al pasado, y empezar a interpretarlo, en la constitución y creación de riquezas, cómo se ha creado el poder a partir de cómo se ha distribuido la tierra, las denominaciones de los espacios, de los hermanos. Cómo se ha visto a estos grupos sociales en aquella época".



En este sentido, según lo que explicó, la memoria indígena sobre la que trabajar se remite hasta la época de la colonia y la constitución del Estado argentino.

"Estos espacios que se van conquistando son diferentes a otros, porque esta vez es operar sobre lo que ya veníamos cuestionando y diciendo. Todos los indígenas tenemos en claro el reclamo en clave política, sabemos dónde nos aprieta el zapato, decimos que no hay políticas públicas, no hay esto, no hay aquello. Sin embargo, cuando conseguimos un espacio, el siguiente paso es empezar a trabajar para concretar los reclamos del movimiento, de la lucha", manifestó el referente indígena salteño.



"El programa de memoria histórica que va a entablar el Archivo General de la Nación, va ha permitirnos acceder, trabajar, e interpretar las fuentes. Ver otro tipo de fuente que se pueda ir incorporando que no sean fotos o textos escritos. Tiene que ver con aquella época previa a la escritura, ver qué había, qué existe todavía, que por ahí la antropología y la arqueología no lo consideran fuente", indicó Torres.

"Es un desafío para todos los hermanos, sobre todo es un desafío para los pueblos que han sido negados a partir de una ideología política", señaló. En ese sentido consideró que "la derecha se ha atrincherado en la academia para tratar de rebatir los reclamos indígenas, sobre todo de la tierra y de los recursos naturales". Consideró que la memoria de los pueblos originarios "viene siendo achacada por la derecha".

"La memoria es lo único que hay cuando los colectivos que son vulnerables no tienen acceso a algo oficial que les permita mantener su historia", afirmó. Por ello consideró que ahora tendrán la oportunidad de mirar hacia atrás con las enseñanzas que los pueblos vienen acumulando hace siglos. "Queremos hacer una historia que tenga que ver con nosotros", expresó.