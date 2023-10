Las declaraciones incendiarias del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sobre el precio del dólar y los ahorros en pesos generaron una reacción masiva de rechazo desde el Gobierno, la oposición, economistas, gremios y hasta los bancos de todo el país, que le pidieron "responsabilidad" para recorrer el último tramo de la campaña. En paralelo, el intento de corrida cambiaria y bancaria tiene a Milei como vocero, pero detrás operan los dueños que hacen el negocio con divisas, y no son sólo las cuevas sino más que nada los Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc), grandes operadores de dólares entre empresas, inversores y los mercados. Por eso, el ministro candidato, Sergio Massa, salió a avisar hay "cuatro o cinco vivos que estan jugando al arbitraje. Hasta que no los vea presos, no paro. Argentina necesita algunos presos sobre la base de los que especulan con los ahorros".

"Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", dijo Milei hace unas horas, recalentando la plaza cambiaria a límites nunca vistos. Luego, cuando vio que lo empezaban a responsabilizar por la corrida que llevó el dólar blue arriba de los 1000 pesos, hizo dos cosas: primero,publicó un mensaje de la red social X asegurando que si los políticos "quieren encontrar a los responsables mírense en el espejo, sinverguenzas. Estas son las consecuencias de defender la emisión monetaria y votar el prespuesto con déficit fiscal". Un rato más tarde, emitió un comunicado informal asegurando que "pretender responsabilizar al único candidato que no ha ejercido nunca la función pública y que viene a plantear un cambio rotundo de modelo para eliminar la inflación para siempre es una canallada únicamente esperable del kirchnerismo. No saben hacer otra cosa más que echarle la culpa a un tercero".

Ante escenario y especulando con que seguirían las tensiones, el lunes a última hora el ministro candidato, Sergio Massa, y el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, hablaron con los bancos compartiendo la preocupación por la teoría libertaria del caos, y acordaron que las entidad harían un comunicado. Ese texto, conocido ayer, arranca diciendo que "recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas", indicaron las asociaciones de Bancos Argentinos (Adeba), de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), de la Banca Especializada (ABE) y de Bancos Argentinos (ABA). Massa habló particularmente con el titular del Banco Macro, Jorge Brito, una de las manos fundamentales del comunicado.

El documento de los bancos agregó que "los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas". Y que "exhortamos a los candidatos a recorrer el último tramo de la campaña electoral con la responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio que el puesto al que aspiran requiere. Es la mejor forma de fortalecer la democracia y lograr el bienestar del pueblo argentino". Asimismo, aseguran que "los candidatos deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras". Hacia el final, destacan que el sistema tiene una liquidez sólida, y que "declaraciones como las referidas generan, innecesariamente, incertidumbre y angustia a mucha gente". En esa misma línea, la CGT y la CTA salieron a cruzar a Milei con un mensaje duro: la central obrera de Azopardo habló de que "un pirómano nunca puede ser bombero", apuntando directamente a las chances electorales del libertario.

El negocio y los responsables

La idea de la dolarización de Milei no sólo es inaplicable y dañina para la sociedad, sino que además alimenta el negocio de la dolarización electoral de carteras. De todos modos, la andanada de declaraciones del libertario no pararon, aún cuando Juan Nápoli, titular del Banco de Valores y cabeza de senadores de Milei, le recomendó al líder de LLA evitar textuales de ese estilo. Nápoli es parte del sistema financiero y conoce mejor que nadie los riesgos de semejantes afirmaciones. Además, es miembro del directorio de ADEBA, una de las entidades bancarias que firmó el comunicado contra Milei.

En el ministerio de Economía entiende que Milei tiene un interés dolarizador para aplicar su plan, pero que también está alimentado por el negocio privado de la venta de divisas. La pregunta del millón es quién está detrás de la corrida, quién la ejecuta. Si bien nadie niega los problemas de la macro, la falta de dólares y los errores de admnistración de las divisas del comercio exterior del pasado, que no permitieron un colchón de dólares para la crisis actual, parecen ser más de 4 o 5 vivos los que juegan.

Los que conocen el paño afirman que la crisis del precio del dólar tiene una agitación de las cuevas del blue pero, también, un rol central en las ALYC, que mueven un volúmen de 100 millones de dólares diarios con los que alimentan cotizaciones altas y mercados negros. De hecho, el Blue es un mercado de sólo 5 millones diarios en volúmen. Son las ALYC las que fomentan los procesos de dolarización de carteras. Ya pasó antes de las primarias. Hay una de esas empresas, Bull Market Brokers, que es propiedad de la familia de Ramiro Marra, candidato a Jefe de Gobierno porteño por el partido de Milei. En los últimos días, esa empresa, a través de su gerente, Mauro Mazza, emitió un informe hablando de los efectos de la dolarización, de la hiperinflación y de un dólar a 1400 pesos. Naturalmente, no es la única firma observada por los que investigan el tema, y avisan que en las próximas horas habrá novedades.

Fernández, Milei y Juntos por el Cambio

Otro de los que salió a cruzar al libertario fue el economista y ex viceministro de Hacienda, Emanuel Álvarez Agis. "No son declaraciones inocentes ya que Milei argumentó que tenía comprometido con una serie de bancos US$ 30.000 millones para poder dolarizar al dólar de mercado y cuando lo dijo, valía $ 250", expresó. Y agregó que "como no tiene esos US$ 30.000 millones, está intentando llevar el dólar al nivel en el cual podés dolarizar porque básicamente pulverizás el ingreso en dólares de la gente".

Agis es parte de una historia similar a la actual pero a la inversa. En 2019, luego del triunfo amplio de Alberto Fernández contra Mauricio Macri, se reunió con el potencial presidente para hablar de un mensaje de estabilidad ante el tembladeral que se había producido por la derrota del macrismo. Desde esa charla, Fernández salió a decir que "el dólar a 60 pesos está bien", y calmó los ánimos.

En este contexto, Agis recordó que buena parte de la corrida es por el efecto catástrofe de las declaraciones de Milei. Puntualizó esa idea con un guiño al ministro candidato: "el día que Unión por la Patria dijo que su candidato para las PASO iba a ser Sergio Massa el dólar bajó y la brecha se achicó, pero cuando Milei dijo que su presidente del Banco Central va a ser Emilio Ocampo y lo va a cerrar empezó esta corrida que se agravó en estos últimos tres días con Milei diciendo aléjense del peso', afirmó.

Por su parte, Darío Epstein, que hasta llegar a LLA era un respetado y sensato economista liberal, salió a cruzar a los economistas de Juntos por el Cambio que criticaron a Milei, como los radicales Eduardo Levy Yeyati y Martín Tetaz, que consideró "temerarios" los dichos del libertario. Epstein los acusó de "recomendarle a la gente que hagan plazos fijos en pesos y que renueven los actuales".