El entrenador del seleccionado paraguayo, el argentino Daniel Garnero, elogió al seleccionado "albiceleste", al que consideró el "mejor" de la actualidad, en la previa del partido de mañana en el estadio Monumental por la tercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.



"Vamos a jugar con la mejor selección del mundo, no descubro nada diciendo esto, pero no lo es solo por los logros sino por la idea colectiva que lleva hace años", destacó Garnero en la previa de su debut absoluto en la "albirroja" como reemplazante de su compatriota Guillermo Barros Schelotto.



"Yo pienso en ganar, siempre preparo los partidos para eso, pero vamos a tener que hacer las cosas muy bien para lograrlo", agregó el DT argentino en conferencia de prensa.



Garnero, de 54 años, confirmó las bajas del lateral derecho de Colón de Santa Fe, Alberto Espínola, y del mediocampista Mathías Villasanti para el partido de mañana en Buenos Aires.



Por este motivo, uno de los tres entrenadores más ganadores del fútbol paraguayo (ocho títulos con tres clubes distintos) se habría decidido por una línea de cinco defensores para visitar a la "Scaloneta". "Vamos a tener que hacer un partido inteligente. Recuperar la pelota, ser agresivos y tener transiciones más rápidas y no tan elaboradas como me gustaría", explicó Garnero.



Según la última práctica en el predio de Ypané, Paraguay formaría con Carlos Coronel; Iván Ramírez, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Matías Espinoza; Ramón Sosa, Richard Sánchez, Álvaro Campuzano, Miguel Almirón; y Adam Bareiro.



Paraguay visitará a la Argentina con el objetivo de sumar su primera victoria luego del empate sin goles ante Perú, de local, y la derrota contra Venezuela 1-0, como visitante, que precipitaron la salida del "Mellizo" Barros Schelotto del cargo.