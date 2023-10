El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio “Vasco” de Mendiguren, aseguró por AM750 que el Gobierno vive un momento de muchos ataques porque desde la oposición “están preocupados porque, a pesar de todo, la gente entienda que la salida del país es por el camino del crecimiento con acuerdos”.



“¿Te imaginas el 10 de diciembre asumiendo a otro candidato? Lo único que han hecho son críticas, ataques. Ni una sola propuesta sobre cómo producimos, cómo crecemos”, señaló en una clara referencia a Javier Milei y a Patricia Bullrich, referentes de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio.

En este sentido, aseguró que el Gobierno ya logró “parar” la crisis energética, impulsar la economía del crecimiento y lograr una exportación de 8.500 millones de dólares, conseguir récord de exportaciones en el sector minero y una producción récord de YPF.



“El año que viene la sequía no va a estar. Estos 21 mil millones de dólares que tenemos en contra, de los cuales ellos nunca hablan, ya no van a estar”, dijo, a la par que aseguró que el silencio de la oposición se debe, ironía mediante, a que “quizás ellos tienen una máquina para imprimir dólares”.

En este escenario, añadió: “Deuda no podemos tomar por lo que nos dejaron. Si no tenemos acceso al mercado interno es porque nos dejaron un default en pesos. Si no tenemos acceso al mercado internacional es porque nos dejaron default con el FMI, comprometiéndonos a pagar 20 mil millones de dólares que no podríamos haber pagado nunca jamás”.

Por eso, aseguró que a pesar de este contexto adverso, el Gobierno sigue “apostando todo al crecimiento”. “La única forma que tenemos de poder salir es creciendo. La única forma de poder gobernar es con un acuerdo. No cabe dudas. Es tan obvio que negar que vas a poder gobernar sin tener mayoría parlamentaria es una locura”, señaló.

Y finalizó: “A vos te quieren llevar a una crisis. De la crisis la gente sale muy mal. Pero hay muchos que salen muy mal. Y aspiran a comprar por dos pesos los activos de Argentina. Los activos en petróleo, en proteína, en minería”.