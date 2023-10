Israel continuó este jueves su feroz ataque contra la Franja de Gaza con bombardeos desde tierra, aire y mar mientras sopesa la posibilidad de una incursión terrestre al enclave, cuya población civil no tiene a donde escapar ni donde refugiarse de las bombas. Israel desplegó 35 batallones en la zona sur, "listos para ingresar en la Franja de Gaza, si el gobierno así lo decide", afirmó el portavoz del Ejército Roni Kaplan, que ahora centra su ofensiva en acabar con los líderes de Hamas. Otro vocero militar indicó que el país prepara la próxima fase de la guerra, que podría ser desde el aire, combinando aire o mar, o también por tierra, aunque no es definitiva ninguna decisión, dificultada por el hecho de que las milicias palestinas de Gaza tienen unos 150 rehenes.

El número de víctimas asciende a 1.300 muertos y 3.200 heridos en Israel; y 1.537 muertos en Gaza y más de 6.000 heridos.La fuerza aérea israelí aseguró este jueves en su cuenta de X que en los últimos cinco días han lanzado 6.000 bombas en Gaza, "contra objetivos de Hamás".



En tanto en Jerusalén, un hombre abrió fuego a la noche contra una comisaría israelí situada a la salida de la Ciudad Vieja, hiriendo a dos policías, uno de ellos de gravedad, antes de ser neutralizado. "Tras disparar contra los policías, intentó huir y los policías trataron de detenerle antes de neutralizarlo disparándole", indicó la policía en un comunicado. El ala militar del Frente Popular para la Liberación de Palestina se atribuyó la responsabilidad del ataque a tiros, que declaró que fue "en respuesta a los crímenes de la ocupación en Gaza", informó el medio israelí Haaretz.



En la Ciudad de Gaza, unas 3.000 personas inundaron el lujoso hotel Al Mashtal para pedir a la Cruz Roja Internacional ser evacuados, luego de que ocho torres residenciales donde vivían, con más de 300 apartamentos, fueron reducidas a escombros. También estuvieron bajo el fuego las ciudades de Beit Lahia y Beit Hanoun, al norte del enclave, así como Rafah, el cruce con Egipto por donde Israel no permite la entrada de ayuda humanitaria, además de haberlo bombardeando intensamente en los últimos días.

Los gazatíes se encuentran al borde del abismo. No tienen luz, agua, comida ni a donde ir, mientras crecen las demandas de la comunidad internacional para abrir corredores humanitarios. Hamas rechazó la propuesta hecha por Egipto porque "obligaría al pueblo palestino a abandonar su patria" e implicaría un nuevo desplazamiento y búsqueda de refugio, según declaró una fuente del grupo islamista a la agencia EFE.



Mensaje de Abbas

Mientras tanto el presidente palestino, Mahmud Abbas, condenó este jueves el asesinato de civiles en ambos lados, en el marco de una reunión con el rey Abdullah II de Jordania en Amán, y pronosticó un "auténtico desastre" ante la falta de combustible en la única central eléctrica de la Franja de Gaza.



Durante el encuentro, el presidente palestino y el monarca jordano abordaron "formas de detener la agresión israelí contra el pueblo palestino y enviar ayuda y asistencia" a Gaza, gobernada por movimiento islamista Hamas, de acuerdo con un comunicado difundido posteriormente por la oficina del Abbas.

Las palabras de la autoridad palestina

Abbas rechazó "las prácticas que conducen a la muerte de civiles o a maltratos contra ellos cometidos por ambos lados", en referencia a la ofensiva que Hamas lanzó el sábado por aire y tierra contra Israel y a los bombardeos de represalia israelíes contra Gaza. Ambos ataques contra civiles "contravienen la moral, la religión y el derecho internacional", declaró. En ese sentido, insistió en que los palestinos "renuncian a la violencia y adhieren a la legitimidad internacional, la resistencia popular pacífica y la acción política" como vía para alcanzar sus objetivos nacionales.

El presidente palestino advirtió del peligro de que la única central eléctrica de la Franja de Gaza deje de funcionar si se queda sin combustible e hizo un llamado para que se garantice el suministro de agua y electricidad, y para "abrir de forma urgente corredores humanitarios". También pidió "la liberación de civiles, prisioneros y detenidos" que tomó Hamas, que según el Gobierno israelí se trata de unas 150 personas.

Abbas encabeza la Autoridad Palestina que tiene sede en Cisjordania ocupada, lidera la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y pertenece a Al Fatah, el movimiento político fundado por el fallecido Yaser Arafat. Hamas, que es una facción islamista enfrentada a este liderazgo palestino, gobierna la Franja de Gaza desde 2007. Actualmente, los ataques de Hamas se cobraron la vida de más de 1.200 personas israelíes, mientras que los bombardeos de Israel dejaron ya más de 1.400 palestinos muertos.

Herzog culpa a Gaza

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, responsabilizó a toda la Franja de Gaza del ataque de Hamas. "Hay una nación entera ahí afuera que es responsable. Que los civiles no estaban al tanto ni informados de lo que iba a pasar, es completamente falso", aseveró en una rueda de prensa con medios extranjeros.

Herzog aseguró que el número de muertos israelíes que dejó esta guerra es inédito desde el Holocausto, y se mostró muy disgustado cuando varios periodistas le preguntaban sobre los castigos colectivos sobre la población gazatí, como los bombardeos generalizados y la decisión de Israel de bloquear completamente el suministro de electricidad, alimentos e insumos médicos a la Franja. "Todos ustedes (periodistas) estuvieron ahí (en las aldeas donde ocurrieron las masacres), ustedes lo vieron, y ahora empiezan con la retórica sobre crímenes de guerra (de Israel)? De verdad? ¿Es en serio?", cuestionó el mandatario, alzando la voz.

"Se me preguntó acerca de civiles no implicados con Hamas, y con todo respeto, si tenés un misil en tu maldita cocina y querés dispararlo hacia mí, ¿tengo derecho a defenderme? Sí, esa es la situación", sostuvo. "Esos misiles están ahí. Los misiles llegan desde sus cocinas hasta mis niños", recalcó, al asegurar que la ofensiva militar de Israel busca "asegurarse que Hamas no pueda repetir esto nunca más". También precisó que su país "actúa según el derecho internacional, cada operación es asegurada, cubierta y revisada".

Blinken en Israel

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, insistió en su visita a Tel Aviv que mientras su país exista, Israel no tendrá que defenderse por su cuenta. "El mensaje que traigo a Israel es que tal vez sean lo suficientemente fuertes para defenderse por sí mismos, pero mientras Estados Unidos exista, nunca tendrán que hacerlo. Siempre estaremos a su lado", expresó Blinken en una comparecencia conjunta ante los medios con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.



El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que Hamas no cometió esos "actos atroces con los intereses del pueblo palestino en mente". "No hay ningún pretexto para estos actos horrendos", destacó Blinken, quien al inicio de su intervención alegó que no solo fue a Israel como secretario de Estado, sino también como judío. Además remarcó que "Israel tiene el derecho y la obligación de defender" y de garantizar que eso no vuelva a pasar de nuevo.

"Nosotros, las democracias, nos distinguimos de los terroristas por tener estándares diferentes, incluso cuando es difícil, y de rendir nosotros mismos cuentas", apuntó el estadounidense. En ese sentido, agregó que la humanidad y el valor que se da a la vida y la dignidad humana es lo que hace a una democracia y lo que la hace fuerte. "Por eso, es tan importante tomar todas las precauciones posibles para evitar dañar a civiles y por eso lamentamos la pérdida de cada vida inocente. Civiles de todos los credos, de todas las nacionalidades murieron", señaló el estadounidense, que tiene previsto reunirse este viernes en Jordania con el presidente palestino.

Siria denunció ataques israelíes

El Gobierno sirio acusó a Israel de dejar fuera de servicio los aeropuertos internacionales de Damasco y Alepo con dos ataques simultáneos con misiles que provocaron daños materiales en las pistas de aterrizaje. El Ministerio de Exteriores calificó estas acciones en un comunicado como "intentos israelíes de exportar sus crisis, exacerbar la situación en la región y desviar la atención de los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y las masacres masivas que comete contra palestinos en la Franja de Gaza".

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, confirmó en sus redes sociales que se escucharon fuertes explosiones en ambas ciudades causadas por "ataques israelíes dentro del perímetro" de dichos aeródromos. Por el momento se desconoce si se trata de un toque de atención para evitar que algunos de esos actores se involucre en la violencia desde Siria, si buscaban cortar sus rutas aéreas de suministro o si incluso pretendían alcanzar a objetivos de las milicias, con presencia en las cercanías aeroportuarias, según indicó la agencia EFE.

Israel ataca de forma relativamente frecuente el territorio sirio, la mayoría de las veces con misiles por parte de su aviación, si bien este es el primer ataque de envergadura desde el comienzo de la guerra de Gaza el pasado sábado. Las acciones del Estado judío en ese país suelen estar dirigidas contra objetivos del grupo chií libanés Hizbulá, que en los últimos días lanzó varias ofensivas contra las tropas israelíes desde el sur del Líbano; o contra las milicias iraníes, que esta semana reforzaron su presencia en la frontera siria con el Golán.