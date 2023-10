“Recuerdos que no voy a olvidar”, la primera muestra-homenaje sobre la vida de Fito Páez que se exhibe en Argentina, continuará en exposición hasta el viernes 20 de octubre en la Sala de las Miradas de Ciudad Cultural Lavardén, Mendoza 1085. La exposición reúne piezas inéditas como afiches, publicaciones, material audiovisual y fotografías de distintos momentos de la vida del músico en Rosario, y se puede visitar de lunes a viernes, de 10 a 19, con entrada libre y gratuita. “Hubiese sido un error no hacer esta muestra”, destacó el ministro de Cultura Jorge Llonch sobre esta muestra curada por los periodistas Sergio Rébori y Horacio Vargas.

Fiel reflejo del título de la muestra, la inauguración tuvo la impronta de esas reuniones de amigos, de esas complicidades inquebrantables, que el tiempo se encarga de hacer más fuertes y vívidas. Así fue el momento oficial de la apertura de la muestra, que entre guiños y anécdotas tuvo el tinte del diálogo espontáneo y el afecto permanente entre amigos.

Las palabras del ministro de Cultura de la Provincia de Santa Fe, Jorge Llonch, no fueron ajenas a ese clima, y dejaron traslucir ese sentir: “Lo que quiero contar es lo que viví. No voy a hablar como ministro”, dijo, y así desandó un camino de recuerdos y vida compartida, pero primero sintetizó la convicción que movilizó el trabajo realizado: “Hubiese sido un error no hacer esta muestra”.

Señalando la placa que se encuentra expuesta con el número del domicilio de Fito Páez en nuestra ciudad recordó: “Miren 681, Balcarce 681… si habremos ido a la casa de Fito a la tarde cuando él salía del colegio para ver qué hacíamos a la noche…. En esta muestra está el Fito que a lo mejor no está en la serie. Esta parte es el Fito que caminaba por las calles de Rosario, que tocaba acá en el Café de la Flor y que tocaba en la Lavardén, en la Sala de Empleados de Comercio”.