En la facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires celebró esta semana la novena y última edición de la serie de encuentros "Derecho al Futuro", una propuesta impulsada por la Jefatura de Asesores del Gobernador, que se desarrolló en las casas de estudios situadas en territorio bonaerense con el objetivo de debatir acerca de las acciones que lleva adelante el gobierno encabezado por Axel Kicillof.

Con el eje puesto en "la defensa de los derechos", funcionarios del gobierno, miembros de la comunidad educativa, científicos, productores y diversos integrantes del campo popular de la provincia de Buenos Aires, dieron su punto de vista y compartieron sus experiencias en una serie de encuentros que oficiaron como un punteo para el Estado bonaerense, que visualizó las problemáticas a resolver durante los próximos cuatro años de gestión. Carlos Bianco, el jefe de Asesores, lo dijo en su discurso de cierre en la UNLP: "Estas materias son parte fundamental en la agenda del peronismo y del kirchnerismo y generamos una hoja de ruta que es necesaria, ya que Axel Kicillof la va a aplicar en los próximos cuatro años".

Las jornadas Derecho al Futuro comenzaron con "Derecho a la Salud", que se celebró en la UNPAZ de José C. Paz, y continuó con "Derecho al Arraigo", en la UNSAdA de San Antonio de Areco. Luego fue el turno de "Derecho a la Producción", en la UNQ en Quilmes, "Derecho a la Educación", en la UNNOBA en Junín, "Derecho al Disfrute", en la UNMdP en Mar del Plata, y "Derecho a la Soberanía", que se celebró en San Pedro, "una de las capitales nacionales de la soberanía", según Bianco, ya que rememora la batalla de la vuelta de obligado. Después vino "Derecho al Desarrollo Energético" en la UPSO en Bahía Blanca, "Derecho a la Ciencia y a la Universidad Pública y Gratuita", en la UNGS en General Sarmiento, y por último "Derecho al Desarrollo", en la capital bonaerense.

La Jefatura de Asesores fue criticada recientemente por Néstor Grindetti, candidato a gobernador de JxC, cuando aseguró que el área fue creada "porque Bianco es amigo de Kicillof", y que "su presupuesto de 1700 millones de pesos es un despropósito". Aprovechando la tribuna, el jefe de Asesores se refirió al tema en La Plata: "Desmiento las dos cosas. Kicillof no es mi amigo, es mi referente y mi compañero. Y Grindetti se quedó corto, no fueron 1700 millones, hemos ejecutado 2500 millones de pesos, y no lo tiramos al aire, hicimos 21 centros universitarios nuevo, dictamos 75 carreras en 51 municipios, y contamos con 4000 alumnos, que si no fuera por el Programa Puentes, no podrían haber estudiado".

No es una casualidad que las jornadas "Derecho al Futuro" se hayan celebrado en las universidades públicas. El propio Bianco, en las afuera del Auditorio Diego Armando Maradona, le explicó a este diario que "es el ámbito natural para sentarse y parar un poco la pelota".

Según explica el Jefe de Asesores, debido a la cantidad de problemas que se generan en la vorágine de gestión de la provincia más grande del país, en muchas ocasiones los funcionarios no dan abasto. Los recursos no alcanzan, el tiempo físico apremia, y a pesar de la dedicación y la atención que se le otorga a cada situación, muchas problemáticas no logran solucionarse. Bianco amplía: "Ya pasaron tres años y medio de nuestro gobierno y ameritaba poner la pelota bajo la suela, sobre todo en año eleccionario, para pensar y repensar todo lo que se hizo y ponerlo en valor. Debemos pensar lo que falta, caracterizar cuáles son las necesidades de los derechos de nuestro pueblo que no han sido respetados, y en base a eso seguir trabajando para dar una solución material y espiritual".

Luego de recorrer, debatir e intercambiar sobre los derechos de los habitantes bonaerenses, algunos más obvios y evidentes como la salud y la educación, y otros menos visibilizados como el desarrollo, el disfrute, o la soberanía, Bianco le asegura a BuenosAires/12 que encontró "demasiado interés" en discutir estas cuestiones, pero también "mucha preocupación" en algunos casos particulares.

"Las otras fuerzas políticas dicen que hay que recortar derechos, o que ni siquiera consideran que esos derechos fueron conquistados mediante luchas, militancia y movilizaciones. Tienen una visión precontractualista y quieren llevarnos hacia épocas en donde no existía la educación pública y la salud, son propuestas vinculadas a la superchería y el ajuste", apunta Bianco, y remarca: "Tenemos que asegurar los derechos para que todos los bonaerenses tengan un futuro más próspero y más digno. Existen problemas y no lo negamos, hemos brindado un camino de solución que debemos seguir recorriendo, y por eso el gobernador se ha presentado a la candidatura nuevamente".

El Programa Puentes

El Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, una de las áreas que componen la Jefatura de Asesores, es la rama encargada de ejecutar, entre otras cosas, el Programa Puentes. En cuanto a las jornadas Derecho al Futuro, su trabajo se basó en generar los lazos con las universidades bonaerenses para la realización de los eventos. Juan Brardinelli, director del Consejo, explica que el vínculo con el sistema universitario "es un sello característico de la gestión de Axel Kicillof, que pidió que trabajemos junto a las universidades para el desarrollo provincia".

Brardinelli se explaya y afirma que "el conocimiento que tienen y construyen las universidades hace que las pensemos junto al territorio, la administración y la gestión pública, para diseñar aquellas políticas que son necesarias para motorizar el desarrollo productivo y social". Para el director del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, las jornadas Derecho al Futuro son una forma más de afirmar que las universidades y poner en relevancia su importancia. "Hoy las cuestionan y las ponen como un privilegio de las libertades individuales, cuando en realidad son un derecho colectivo y social para construir futuro", agrega.

Al igual que Bianco, Brardinelli apunta a los próximos cuatro años y explica que allí se deben profundizar las medidas realizadas en la actualidad. Menciona como un logro la construcción de la identidad bonaerense y asegura que demostraron que "la provincia es viable", algo a lo que se oponen los signos opositores. "A diferencia de lo que propone la oposición, que habla de dividir la provincia, nosotros apuntamos a la integración. Necesitamos más Estado y eso se construye con todos los actores del mapa bonaerense, para profundizar en Educación, Infraestructura, Cultura, y en todos los ejes del desarrollo que mejoren la condición de vida de los habitantes", amplía el funcionario.

Él nació en Quilmes, vive allí, y subraya que le genera mucho orgullo pensar a la provincia de Buenos Aires desde este lugar, el de la identidad bonaerense. "Hoy podemos decir que somos de la provincia con orgullo porque construimos esa identidad. Es muy diferente a pensarnos siempre como un reflejo de la capital federal y como un suburbio. Somos una provincia cuyas particularidades la hacen única por la solidaridad de su pueblo", sentencia.

Ayelen Sidun es la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Al término de la jornada "Derecho al Desarrollo", le dijo a este diario que "es un gusto saber que el Estado provincial siempre está pensando desde la Universidad y con ella". "Que estas jornadas se hagan acá, significa pensar a la universidad como parte del entramado de este gobierno bonaerense, el cual integran muchos de nuestros graduados. Que se piense en la universidad pública, cuando está en riesgo por otros proyectos posibles, es darle valor e importancia", explica Sidun.

Cuando habla de "otros proyectos", la decana hace referencia a las propuestas de JxC y de La Libertad Avanza. Sidun le asegura a este diario que "una victoria de Milei o Bullrich sería un retroceso para todos", ya que "cuando vuelven los gobiernos neoliberales, el Estado queda en manos del privado y la Universidad es un proyecto menor, porque el país quiere ser privatizado". "La dictadura militar cerró las universidades hace 40 años, y en 2015 el macrismo las persiguió. El avance edilicio, la suba en el nivel de las carreras y el incremento en las becas para la universidad ocurrieron solo con un modelo de país, que fue el que impulsaron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner".

La Facultad de Periodismo y Comunicación social está ligada directamente con el modelo peronista. Su edificio, "Presidente Néstor Carlos Kirchner", acobija al histórico centro de estudiantes Rodolfo Walsh, que se posiciona como uno de los bastiones kirchneristas dentro de las facultades que componen a la casa de estudios platense.

Al ser consultada sobre esa relación, Sidun asegura: "Si me relacionan a eso me siento orgullosa, porque es una unión que tiene que ver con un proyecto de políticas públicas, que permite que los estudiantes jóvenes y adultos de esta facultad puedan tener un proyecto de futuro, puedan cursar, tener una beca y un boleto estudiantil". Y sentencia: "Me sentiría muy poco orgullosa de pensar que estoy ligada a un proyecto de país que excluye y que hace que cada vez menos estudiantes cursen sus estudios terciarios".