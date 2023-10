A una semana de las elecciones, el candidato a presidente de UxP Sergio Massa estuvo en la mesa de Mitrha Legrand. Acompañado por su esposa, Malena Galmarini, por Moria Casán (pareja de Fernando Galmarini, padre de Malena), y por la periodista María Julia Oliván, el ministro de Economía habló del acuerdo con el FMI, de la Argentina en 2024, del rol de Cristina Fernández y Alberto Fernández en la campaña, del "fenómeno Milei" y de posibles nombres para su gabinete, como el de Roberto Lavagna, del que dijo que "tendrá mucho que ver", en su posible gobierno. Como el programa fue grabado, el domingo por la noche el ministro aprovechó para mostrarse en entrevistas que salieron casi en paralelo por otros canales de aire. En la semana, en tanto, Massa tiene planificado viajar al interior, recorrer el conurbano bonaerense y participar de los distintos cierres de campaña de UxP.

Durante la entrevista con Legrand, Massa se mostró confiado y dijo que "el 22 de octubre vamos a ganar". Además, aprovechó para diferenciarse del kirchnerismo cuando la conductora le preguntó qué lugar tendrán los funcionarios de ese espacio dentro de su posible gobierno: "El 10 de diciembre el que empieza es mi gobierno. Voy a tener libertad de determinación y autonomía en mi espalda. Hay un montón de ministros de este gobierno que no serían parte de lo que se viene", aclaró y puntualizó que Roberto Lavagna "va a estar". "Desde el 10 de diciembre él va a tener mucho que ver", adelantó.

Ante la pregunta de qué puede pasar si el 22 de octubre gana Javier Milei, Massa expresó que "vamos a ir a segunda vuelta y le vamos a ganar". Sobre Patricia Bullrich opinó que "los que la quisieron ayudar poniendo a Melconian miren lo que pasó con los audios... y ahora la quieren ayudar yendo a buscar a Horacio Rodríguez Larreta, después de las cosas que se dijeron y denunciaron. No hacen más que debilitarla".

Gobierno de unidad

En otro tramo de la cena el ministro explicó cómo sería su gobierno "de unidad". "Es convocando radicales, socialistas, gente del Pro y gente del mundo del trabajo y empresario". "No me gusta manosear nombres", remarcó tajante ante el pedido de apellidos y aseguró que "el 10 de diciembre los argentinos van a tener un presidente que, uno a uno, va a ir llamando a los distintos sectores para construir un gobierno que genere desarrollo y crecimiento basado en el trabajo bien pago y educación de calidad".

Pedir perdón y un voto "sin bronca"

Entre plato y plato hubo tiempo para la autocrítica. Massa analizó que "el voto a Milei es el emergente del enojo y la frustración de mucha gente que, incluso, nos votó a nosotros en 2019 y está decepcionada". Pidió perdón "por los errores de (Martín) Guzmán y (Matías) Kulfas", al mismo tiempo que se diferenció de ellos al justificar que él en ese momento era presidente de la cámara de Diputados y no tenía un puesto en el Poder Ejecutivo. "Así y todo tenía fuertes discusiones", achacó en base a un comentario de Moria Casán que contó que lo había escuchado "hablar a los gritos con Guzmán en un asado", cuando él era el ministro. Para cerrar, Massa afirmó: "a la urna no hay que ir con odio ni con bronca. Hay que elegir con esperanza. Apelo a convencer y nos está yendo bien con eso durante los últimos días".

Los roles de CFK y Alberto Fernández

En dos tramos diferentes el candidato fue consultado por el rol del presidente y de la vicepresidenta. Cuando le preguntaron por CFK se encargó de aclarar que "el candidato soy yo". "Cada uno colabora a su manera, pero hay que entender que el liderazgo desde el 10 de diciembre será mío y mía también la responsabilidad". Sobre Fernández comentó que en este momento se encuentra en China "firmando acuerdos muy importantes como un Swap por 5 mil millones de dólares que fortalecerá las reservas", y se tomó un minuto para aclarar la discusión que trascendió que tuvo con él la semana pasada por la denuncia que, sin consultarle, hizo contra Javier Milei y otros dirigentes de LLA por la corrida cambiaria. "No me peleé con Alberto. Lo que le dije a todos los que trabajan con nosotros es que a Milei, y a todos ellos, les ganamos en las urnas, no en los tribunales", manifestó.

De debates y psicotécnicos

Massa contó que se quedó "con sabor amargo", luego del debate de la semana pasada porque no escuchó propuestas por parte de sus oponentes. "La gente quiere tener un trabajo con derechos, un régimen de producción y que sus hijos tengan buena educación. Es grave que no hayamos discutido más de eso", puntualizó. Por otra parte, ante la pregunta de si había pedido que Milei haga un psicotécnico dijo que "es un planteo de un grupo de diputados". "Es algo que se pide en cualquier laburo. Para salir de esta crisis la Argentina necesita templanza y liderazgo que permitan establecer orden y acuerdos que nos den políticas a 10 años", se explayó.

Consultado por el caso Insaurralde Massa indicó que "fue gravísimo lo que pasó", y puso en valor el pedido "inmediato" de la renuncia. "Si nosotros representamos a la sociedad argentina tenemos que ser muy cuidadosos de nuestras acciones y palabras. Por eso pedí la renuncia", finalizó.



La deuda con el fondo y el futuro de la Argentina

"No se puede soslayar lo del FMI. Es como si tuvieras una empresa y alguien se timbeó parte del patrimonio y sacó una hipoteca que tenés que pagar", graficó Massa ante las preguntas de Olivan. "No poner ese tema sobre la mesa y tampoco hablar de los efectos de la peor sequía en 100 años es hacer facilismo", le espetó. Además, el ministro aclaró que "hay que rediscutir el acuerdo con el FMI porque es inflacionario".

En esa línea, adelantó que "el 2024 va a ser un año muy bueno gobierne quién gobierne porque el gasoducto está terminado y eso, junto a otros factores, traerán estabilidad macroeconómica". "El año que viene la Argentina va a exportar gas y petróleo y, en lugar de gastar 7 mil millones, vamos a ganar más de 7 mil millones en la cuenta energética del año que viene", dijo y puntualizó que eso fortalecerá las reservas y hará más fuerte a la moneda.

En contraposición, remarcó que con la dolarización que plantea Milei "todo lo que genera el trabajo argentino saldría para financiar la timba financiera", como ocurrió durante el macrismo. Sobre la deuda con el Fondo, Legrand dijo que Macri le explicó que la deuda con el organismo "la usó para pagar deuda". "Eso es mentira. La AGN y la SIGEN, que son organismos de control, y también un informe que hizo el propio FMI, dicen que el 66 por ciento de la plata que Macri pidió al Fondo se usó para pagar la fuga de capitales. Es plata que se llevaron Blackrock y otros fondos de inversión", le respondió Massa.

Para finalizar, el candidato de UP prometió "volver al programa como Presidente", pidió un brindis por el día de la madre y dijo: "estoy tranquilo de que estamos haciendo todo lo que hay que hacer para el 10 de diciembre poder empezar una nueva etapa en la Argentina".