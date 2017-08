JUEVES 31

Translúcido en C.C. Matienzo, Pringles 1249. A las 22.

Leo Costa y los Jureles, Decosmos y Aimé Cantilo en Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. A las 21.

Grassband en Club de Música, Paraguay 5519. A las 21.

Bysion en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 19.

Urkel en Absinth Restó Bar, Mitre 1695. A las 20.

Besso en Club V, Corrientes 5008. A las 21.

Julián Ibarraloza en Ciudad Vieja, 17 y 71, La Plata. A las 21.

VIERNES 1º

Miss Bolivia en Teatro Vorterix, Federico Lacroze 3455. A las 19.

Pampa Yakuza en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

Ese Perro en Makena, Fitz Roy 1519. A las 23.

Fede Cabral y Sebastián Casafúa en El Universal, Soria 4940. A las 21.

Abril Sosa y Gustavo Galindo en La Trastienda Samsung, Balcarce 460. A las 21.

The Get Up Kids en Palermo Club, Borges 2450. A las 18.

Don Torres, Manuel Wirtz, Nelson John y Maluko en Teatro Monteviejo, Lavalle 3177. A las 21.

Arcaico en Hurlingham Mítico Bar, Vera 133, Hurlingham. A las 21.

Frido ter Beek en Thelonious Club, Salguero 1884. A las 24.

Pájaro de Fuego en Club de Música, Paraguay 5519. A las 21.

Amor Elefante e Isla Mujeres en Pura Vida, 68 e/8 y 61, La Plata. A las 21.

Rolando De Marco en La Minga, Maza 1165. A las 21.

Kimonos de la Geisha y Las Mejores se Acabaron en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 24.

Marilina Bertoldi en La Tangente, Honduras 5317. A las 22.

Los Pakidermos y Los Atrevidos en Anden 18, Yrigoyen 515, Quilmes. A las 22.

Urkel en Che Taco, Balcarce 873. A las 21.

Against, Pulpo Negro, Pigwalk y Transmutar en Club V, Corrientes 5008. A las 23.

Emboscados en Marquee, Scalabrini Ortiz 666. A las 23.

No Salgas con Robots en La Quadra, Gaona 2195, Ramos Mejía. A las 22.

Onda Vaga y La Familia de Ukeleles en Groove, Santa Fe 4389. A las 23.

Matías Foreiter en Conventillo Cultural del Abasto, Anchorena 575. A las 21.

La Mississippi en La Trastienda Club, Balcarce 460. A las 23.

SÁBADO 2

Julian Marley, The Real Sound of Black Uhuru, Gondwana, Klub y más en Festival Internacional de Reggae, Parque Sarmiento. A las 13.

Los Caligaris en La Trastienda Samsung, Balcarce 460. A las 21.

Bersuit Vergarabat en XLR Club, Tribulato 449, San Miguel. A las 21.

Airbourne y Naranja en Teatro Flores, Rivadavia 7806. A las 19.

Andy Parrot y sus Cómplices en Lo de Néstor, Bolívar 548. A las 21.

Las Diferencias y Dromedarium en Continuum Bar, Julio A. Roca 1357, Hurlingham. A las 21.

El violinista del amor y Hans Laguna en El Quetzal, Guatemala 4516. A las 23.

Los Bluyínes, Hijos Amigos, Las Olas y Perú en Club V, Corrientes 5008. A las 23.

Conrado Harrington en Sala Mediterránea, Tucumán 3378. A las 21.

Maceo Parker en Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 110. A las 20.

Javier Peñañori en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. A las 21.

Vicky Zotalis & Martín Robbio en Vicente El Absurdo, Julián Alvarez 1886. A las 21.

Bandoleros & Piratas en Serse, Alem 313, Ramos Mejía. A las 21.

Fernando Montalvano en En Terapia, Hipólito Yrigoyen 3235. A las 21.

Picnic en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 24.

La Patrulla Espacial en La Tangente, Honduras 5329. A las 23.

Rolando Motta en Beatflow, Córdoba 5509. A las 20.

Lamaren en Party Rocking, Rodríguez Peña 1070. A las 23.

Le Temps y Carroña Sharong en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 19.

Beautiful Sundays, Vientos Banda, Mofa y más en Club V, Corrientes 5008. A las 18.

Culturas Perdidas en Walkiria, Maipú 2198, Olivos. A las 21.

Nohva, Pájaro Negro, Arcángel Argentina y Drommond en Niceto Vega 5702. A las 21.

Guasones en Club Pellegrini, Pellegrini 1870, Zárate. A las 20.

La perra que los parió y Karamelo Santo en Teatro Sala Opera, 58 al 700, La Plata. A las 20.

María & Cosecha en CCK, Sarmiento 151. A las 20.

Sin App en Teatro Monteviejo, Lavalle 3177. A las 21.

Los Hermanos Butaca en CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 21.

DOMINGO 3

Lee Scratch Perry y Nairobi en Niceto Club, Nieto Vega 5510. A las 20.

Los Raviolis en CCK, Sarmiento 151. A las 15.

Los Besos, A Mí Misma y Conexionistas en Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. A las 21.

Malbeq & The Groovers en Festival Apetito, Hipódromo de Palermo. A las 15.

Luciano Supervielle en El Teatro Bar, 43 e/7 y 8, La Plata. A las 21.