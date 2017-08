¡Guarda que ahí vienen! Los brasileños Olodum repercutirán en la C.C. Konex (7/9), el irlandés Mano Le Tough lustrará la bandeja de The Bow (9/9). Los reggaecatalanes Green Valley y el colectivo español Mad 91 Sound harán zumbar Palermo Club (18/10), los ingleses Venom metalizarán El Teatro (19/10) y el líder de The Strokes, Julian Casablancas, regresará al frente de The Voidz para tocar en Vorterix (21/10) y la Plaza de la Música (22/10, Córdoba), con los mexicanos Rey Pila y los punkstralianos Promiseland de invitados. Los punkalifornianos Samiam sacudirán Gier (2/11), los franceses Magma jazz-rockearán en ND Teatro (21/11), y los suecos Amaranthe y los holandeses Delain aprovecharán su paso como soportes de Tarja Turunen (25/11, Luna Park) para sumar shows colectora en Vorterix Rosario (24/11) y en El Teatro (26/11). Los paulistas Ratos de Porão hardcorearán en Club Tucumán, Quilmes (30/11) y en El Teatro (2/12), los escoceses Alestorm folkmetalizarán Uniclub (7/12) y los californianos Neurosis agitarán Vorterix (9/12). J.A.