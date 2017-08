Lucas Alario, flamante jugador de Bayer Leverkusen de Alemania y quien ayer por la mañana se despidió de River, aseguró que se lleva “lo mejor” del club de Núñez, aunque recibió “millones de mensajes agradecimiento y de insultos”, y que siente que tomó “la decisión correcta”. “No es fácil ganarse el cariño de la gente de River y yo me llevo lo mejor. Recibí millones de mensajes agradeciéndome y puteándome también. Yo entiendo al hincha de River, pero había tomado la decisión de que si pagaban la cláusula me iba, y fue lo que sentí. La decisión la tomé yo y creo que fue la correcta”, contó Alario en diálogo con Fox Sports.

“Lo malo es que acá se cerró el libro de pases una semana antes que en Europa. Le pedí disculpas a (Marcelo) Gallardo por todo el quilombo que se armó, pero nunca le pregunté si me tenía que ir. Yo le había dicho que tenía interés por la propuesta de Leverkusen, y nos despedimos como dos amigos. En su momento, Gallardo tuvo huevos para jugársela por mí y le estoy agradecido por eso”, relató el delantero santafesino.

“En China iba a ganar diez veces más, pero la oferta de China nunca me importó. Esta de Alemania no es solamente una cuestión económica, es algo futbolístico porque quiero seguir creciendo. La vida me puso una oportunidad y sentí que tomé la decisión correcta. Este año cumplo 25. Estoy grande y miré para adentro. Mi corazón y mi conciencia me dijeron que me vaya”, aclaró.

Alario se presentó en el River Camp antes de las 10 de la mañana para despedirse de sus compañeros. La visita del delantero fue muy rápida ya que estuvo menos de media hora en el predio ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, retiró sus pertenencias del vestuario y partió cuando el plantel comenzó la práctica.