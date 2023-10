Boca venció 2-1 este viernes a Unión de Santa Fe en La Bombonera, por la novena fecha de la Zona B de la Copa de la Liga.

Marcos Rojo (que luego se retiró lesionado) y Miguel Merentiel (la figura de la cancha) marcaron en el Xeneize; en la primera parte había empatado parcialmente Mauro Luna Diale cuando los santafesinos jugaban con diez por expulsión de Franco Calderón.

La primera parte fue por demás atractiva y Boca lo empezó ganando casi de entrada a partir de un preciso tiro libre del "Colorado" Barco que Cavani cabeceó y le quemó las manos al arquero Moyano, pero en el rebote apareció el capitán Rojo quien, también de cabeza, decretó la apertura del marcador.

Pese a la presión que ejercía el conjunto visitante, el Xeneize lucía mejor parado desde la buena tarea de su línea de mediocampistas, pero sobre todo el entendimiento y la conexión entre la entente uruguaya conformada por Merentiel-Cavani, que cuando no quedaban en posición favorable para definir, pivoteaban para sus compañeros en gran forma.

Boca tuvo una doble chance y pudo ampliar primero con un cabezazo de Cavani que dio en el poste y el rebote no pudo ser aprovechado por "Pol" Fernández. Enseguida sobrevino una roja directa de Yael Falcón Pérez para Calderón, que le entró fuerte y a destiempo al muy participativo Cavani para dejar al Tatengue con diez antes de la media hora y desatar la ira de su entrenador "Kily" González para con el árbitro.

No obstante, sendos remates de Morales (un ex Boca) y Roldán, más otro de Zenón al ángulo, impidieron el inminente empate y mostraron el excelente presente de "Chiquito" Romero, no sólo para atajar penales. En la réplica y con su formidable pegada, Barco tiró otro centro al área, Rojo anticipó a todos y sentenció un inimaginado doblete, aunque el tanto fue anulado por offside.

Pero entonces Boca se confió en exceso y Unión de Santa Fe se lo empató antes del descanso, tras una buena habilitación de Roldán para Luna Diale (cuyo pase pertenece al club de la Ribera) que encontró muy desarticulada a la defensa boquense.

En el complemento, el DT Jorge Almirón metió cambios y fue prácticamente todo de Boca. Avisaron sucesivamente Medina (otro de gran labor), Blondel y el ingresado Taborda con un tiro libre, pero fue el uruguayo Merentiel de media vuelta el que puso al local otra vez en ventaja, ya irremontable para Unión.

Boca volvió a ganar, quedó a siete puntos de la cima y en las tribunas se desataba un festejo alocado con un único e insistente pedido: ganar la Copa Libertadores ante Fluminense en el Maracaná el próximo 4 de noviembre.