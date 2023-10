Fue un domingo para el infarto, de esos que la democracia argentina --que cumple 40 años-- regala de tanto en tanto. Un tiempo de tensión, incertidumbre con fuerzas que promueven el negacionismo, la destrucción del Estado y la ruptura de las redes de contención social, a las que se le contrapuso trabajo, militancia, Estado, esfuerzo y política para que sobre el final de este domingo de elecciones llegue la recompensa. Esa que se tradujo en la remontada de Sergio Massa de Unión por la Patria (36,63 por ciento) que no sólo dejó atrás y lejos a Patricia Bullrich de JxC (23,83 por ciento), sino que fundamentalmente superó al ganador de las PASO, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei (29,99 por ciento). Ahora viene un nuevo momento, cuatro semanas interminables hasta el balotaje. Massa no perdió tiempo y ya comenzó a buscar esos votos necesarios que están en la izquierda, el peronismo cordobés, los radicales, pero también en los desencantados que votaron en blanco o se ausentaron. "A todos ellos le digo que haré el mayor esfuerzo para ganarme su confianza", afirmó el tigrense y prometió: "Muchos de los que nos votaron son los que más están sufriendo, no les voy a fallar. Sepan que desde el 10 de diciembre no les voy a fallar".

Una remontada histórica a favor de la democracia