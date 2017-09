A horas de la marcha nacional por la aparición con vida de Santiago Maldonado, el diario Clarín redobló el ataque a los mapuches con más operaciones de prensa. En una nota titulada “Se produjo otro ataque extremista mapuche: ahora fue en la ciudad de Neuquén”, el matutino porteño dio por confirmada la autoría, sin aportar pruebas, del incendio de dos automóviles en una concesionaria en el barrio Valentina Sur de la capital neuquina.

Sin embargo, ninguno de los medios de la provincia de Neuquén se atrevió a certificar la información y, si bien consignaron el hecho, aclararon que la Justicia investiga a ex empleados de la concesionaria Kumenia, entre otras hipótesis.

El hecho sucedió anoche pasadas las 22 en uno de los depósitos de la concesionaria. El fuego alcanzó a cinco vehículos, pero dos tuvieron daños severos. En el lugar, los atacantes habrían dejado un cartel con leyendas de reivindicación mapuche y una mochila. Ahora, la policía se encuentra investigando el hecho.

“A todas las celdas del Wal Mapu llegue este Kutral... Legure a tu celda Facundo Jones Huala!! Wal Mapu libre libertad autonomía territorio por la aparision (sic) de todxs”, dice el cartel pintado con marcador negro sobre un cartón.

El mismo diario Clarín consignó a fuentes de la policía neuquina, que minimizaron el hecho asegurando que se trataba de un conflicto entre ex empleados y la empresa. La Mañana de Neuquén, por caso, aseguró que no se descarta que la pancarta y la mochila abandonada en el lugar podrían haber sido “plantadas” por los mismos ex trabajadores.