La deuda interminable

Los problemas económicos en Newell's otra vez afectan en forma directa al primer equipo. Porque por falta de pago Joel Amoroso no se presentó a entrenar y Juan Manuel Llop debió improvisar ayer en la práctica con un reemplazo para el partido del lunes ante Godoy Cruz por Copa Argentina. "Es un problema que se va a solucionar", aseguró el técnico rojinegro. Pero el ex Olimpo de Bahía Blanca no jugará el lunes y es improbable que por su reclamo de cobro de haberes vuelva a ser considerado titular para los próximos partidos. Aparece la oportunidad para el juvenil Joaquín Torres, pero además el rojinegro tendrá las presencias de Nery Leyes y Braian Sarmiento para el compromiso en cancha de Unión.

Amoroso acumula cinco meses sin cobrar el sueldo en Newell's, al igual que Víctor Figueroa, los dos únicos jugadores a los cuales el club no le saldó la deuda por el mal cálculo que hizo Futbolistas Argentinos Agremiados. Figueroa se presentó ayer en Bella Vista pero no así Amoroso. "Nos llamó la atención que hayan sido los únicos dos futbolistas que no cobraron. Figueroa va a concentrar, pero desconozco la situación de Amoroso", admitió Llop. "Estamos en una situación incómoda, pero debemos resolverla. Nosotros tenemos que concentrarnos en el plano deportivo, precisamente en el partido del lunes", apuntó el entrenador.

Con la ausencia de Amoroso, ayer Llop probó en la práctica de fútbol al chico Torres en su lugar. Pero además incluyó a Leyes en lugar de Juan Ignacio Sills y Sarmiento por Figueroa, respecto al equipo que debutó en la Superliga ante Unión. Hoy el entrenador reitera la formación para luego confirmar con estos cambios el equipo que en cancha de Unión el lunes a las 21.10 jugará con Pocrnjic; San Román, Paz, Bianchi, Valenzuela; Torres, Leyes, Elías, Fértoli; Sarmiento; Guevgeozián.

"Godoy Cruz tiene mediocampistas con buena técnica y delanteros potentes, con capacidad goleadora. Tenemos que hacer un excelente partido si pretendemos pasar de ronda, solucionando errores. Queremos evitar que el rival nos maneje tanto el balón como nos pasó ante Unión", reconoció Llop.