Mucho más que una foto

"Nos unimos para tratar de ponerle un freno a esta política neoliberal, para defender a los trabajadores, a los desocupados, a los comerciantes, industriales y a los productores regionales", dijo ayer el primer candidato a diputado nacional del Frente Justicialista, Agustín Rossi, en el primer acto de lanzamiento de la lista. "Estamos celebrando la unidad en diversidad, no es una mera foto para los medios. Hoy más que nunca estamos de pie para decirle no a la reforma laboral, a la reforma previsional, y a cualquier intento que venga contra aquellos que menos tienen", reforzó Alejandra Rodenas, segunda en la lista tras las internas que le dieron el triunfo al peronismo. "Los santafesinos pusieron en la cabeza del Frente Justicialista la posibilidad de ganarle a Cambiemos, no hay otra posibilidad de ganarle al gobierno macrista", planteó Rossi, al tiempo que abogó por una gran convocatoria opositora: "Lo que no queremos es que el domingo 22 de octubre la bota que representa a la provincia de Santa Fe aparezca pintada de amarillo".

El auditorio de la UOM lució repleto. En las primeras filas se ubicaron todos los candidatos a diputados nacionales y concejales del Frente Justicialista que competirán en las generales. El mensaje de unidad, más allá de las diferencias en las primarias, se convirtió en el primer objetivo. Ahora, el peronismo santafesino tiene por delante revalidar lo conseguido el pasado 13 de agosto.

Entremezclados con los candidatos estuvieron la senadora nacional, María de los Angeles Sacnun, los diputados nacionales Marcos Cleri, Lucila de Ponti y Eduardo Seminara, el diputado provincial Héctor Cavallero, el senador provincial Armando Traferri, el concejal Eduardo Toniolli, intendentes y jefes comunales. Al comenzar el acto, levantaron los carteles por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Los candidatos decidieron hablarles a los militantes desde las primeras filas del auditorio de la UOM y no desde el escenario. "Hacemos la unidad para defender a aquellos trabajadores que no llegan a fin de mes porque han perdido su poder adquisitivo, para defender a los santafesinos que han quedado desocupados durante este tiempo, defender a los comerciantes que tuvieron que cerrar, defender a los industriales que se encuentran afectados, defender a las producciones regionales, como la porcina, la de la frutilla", señaló Rossi.

Bajo la escucha atenta de los candidatos a diputados nacionales Patricia Mounier, Juan José Saleme y Antonio Donello, y los candidatos a concejales Roberto Sukerman, Norma López y Fernando Rosúa, el ex jefe del bloque de diputados del FpV señaló: "Los poderosos no necesitan a la política para defenderse, en este país, los que necesitan a los políticos y las leyes para defenderse son los sectores más débiles".

Seguidamente, el primer candidato a diputado nacional dijo sentirse "orgulloso de ser peronista, de ser heredero de la resistencia 1955‑1973, de los que permitieron que Perón vuelva a la Argentina, reivindicamos la hidalguía de Raúl Alfonsín, personalmente me ennoblece tener un tigre como Néstor Kirchner que luchó toda su vida para sacar al país del infierno, y a una presidenta como Cristina que amplió derechos y generó un modelo de país distinto". Lo coronó una ovación.

Rodenas también hizo eje en la unidad. "Es un día de encuentro y esperanza renovada para el Frente Justicialista. En este momento, nosotros representamos una construcción política colectiva. En Santa Fe nace un sujeto colectivo político muy interesante, un ejemplo para el resto del país, siempre pensando en una instancia superadora, un único camino posible para frenar estas políticas neoliberales", planteó la ex jueza.