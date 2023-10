El sorpresivo triunfo de Sergio Massa en la elección de este domingo tuvo un primer impacto en la cotización del dólar cripto, el tipo de cambio que surge de la operación con criptomonedas los siete días de la semana las 24 horas y que que pasadas las 22 horas retrocedía un 23 por ciento, quedando apenas por encima de los 1000 pesos. Las condiciones estructurales que evidencian una fuerte escasez de dólares no cambiaron de un día para el otro, pero probablemente en las próximas horas se descomprima, o al menos experimente un impasse, esa fiebre desenfrenada por el dólar que se había desatado en los últimos días ante la posibilidad de que Javier Milei ganara en primera vuelta. El candidato que propone la dolarización no solo no pudo cumplir ese objetivo, sino que quedó segundo de cara al balotaje a más de 6 puntos del candidato de Unión por la Patria.

Todas las miradas se posan sobre el dólar