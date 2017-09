La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizó una denuncia penal que involucra al Gobierno porteño y a las autoridades de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) por las irregularidades en la contratación de la empresa de helicópteros Modena Air Service para que realice servicios sanitarios para el SAME. Los directivos de la compañía propiedad de Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Argentina, también son parte de la denuncia del gremio aeronáutico. La presentación realizada ante el Juzgado Federal Nº 4 solicita que se investigue la “vinculación contractual”, debido a que la compañía no cuenta con los certificados para realizar traslados sanitarios. El helicóptero médico del SAME es un servicio que se cumple a partir de un acuerdo entre el Gobierno porteño y la empresa Modena Air Service. El servicio comenzó en 2010. El primer año fue gratis porque Modena no reclamó pago alguno, pero desde 2011 se abona una cápita de 329.000 pesos mensuales, “sin importar la cantidad de viajes que se realicen”, según la Auditoría General. Fuentes del Ministerio de Salud porteño señalaron a PáginaI12 que aún no fueron notificados.

Luego de una experiencia de tres años en el trabajo de asistencia en emergencias, en septiembre de 2013 Modena Air Service renovó el acuerdo con la Ciudad para prestar la asistencia de Emergencias Médicas con uso de helicóptero, internacionalmente conocido por la sigla HEMS (Helicopter Emergency Medical Service). El contrato entre el SAME y Modena comprendió la aplicación del servicio en todo el radio de la Capital Federal, para lo cual la compañía puso a disposición oficialmente sólo dos unidades. Tal como informó PáginaI12, de acuerdo con un informe de la Auditoría, en la operatoria de Modena “no consta la existencia de un manual de procedimiento que indique los protocolos de activación del servicio del traslado en helicóptero”. “Cada activación se realiza a criterio del director general, director de emergencias y/o la supervisora de la central operativa del SAME.

De ese período no hay registro de las autorizaciones ni diagnósticos de los vuelos realizados por Modena. La única información sistematizada relativa al uso del helicóptero comprende el período que va desde el 22 de septiembre de 2010 al 14 de septiembre de 2011. En ese lapso se hicieron “44 operaciones” que incluyeron “14 donde se trasladaron pacientes, pero no se registraron los diagnósticos presuntivos ni el estado vital” de las personas trasladadas, según el informe realizado por la Auditoría en 2016. “Tampoco consta la existencia de un registro de diagnóstico presuntivo ni estado vital de los pacientes trasladados que ayude a valorar la eficacia del servicio”, agrega el informe.

La Asociación de Pilotos presentó una denuncia penal por irregularidades en el contrato del servicio de Traslados Sanitarios (STAS), dado que no dio “cumplimiento con lo estipulado en el uso de su certificado de tipo CESA (Certificado de Explotador de Servicios Aéreos) para realizar dichas tareas”. “En otras palabras, Modena Air Service habría sido contratada por el gobierno porteño para realizar tareas para las cuales no ha sido habilitada por la autoridad de control (ANAC)”, informó oficialmente el gremio que conduce Pablo Biró. Consultados por este diario, desde el Ministerio de Salud porteño aseguraron que “en el departamento de legales no se recibió nada al respecto”.

En la denuncia se advierte que la empresa que dirige Rattazzi además brindaría el “servicio con aeronaves que no son adecuadas para este tipo de trabajo, poniendo en peligro la vida de las personas transportadas, como así también respecto a terceros superficial”, como transeúntes que se encuentran en la vía pública en el trayecto de vuelo. La empresa cuenta con una flota de Bell 427, 222 y 206, además de aviones Piper y Cessna. Sólo dos helicópteros biturbina están afectados al SAME -uno activo y otro pasivo (de guardia), instrumental similar al de las ambulancias y con base de operaciones en el Helipuerto Madero.

El Bell 427 fue pensado originalmente por la firma texana Bell Helicopter para hacer frente a los servicios médicos de emergencia (EMS), pero su pequeña cabina no era adecuada para colocar una camilla y los instrumentos no están certificados para las reglas de vuelo por instrumentos (IFR). Es por eso que la empresa avanzó con el Bell 429, una versión alargada del 427 que actualmente compone la flota de Modena. Finalmente, Bell abandonó la estructura del 427.

“Atento a la situación denunciada, se solicita investigar tanto el accionar de los directivos empresarios como el de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la ANAC”, señala la denuncia de APLA. En especial, se apunta a “la inobservancia de los deberes a cargo del funcionario designado por parte de la administración de aviación civil, quien debiera velar por el cumplimiento de todo lo denunciado precedentemente”.

“En esta ocasión se presenta nuevamente el manejo irregular que Modena demuestra de manera sistemática y recurrente en todas las áreas en las que opera. Tal sería el caso también de las operaciones de Transporte Aéreo que realiza en la Batería de Recepción Magallanes uniendo la Provincia de Tierra de Fuego con la base petrolera establecida en la plataforma marítima, donde Modena estaría incurriendo en similares acciones irregulares”, agregaron desde APLA. A esto se suma el servicio que presta al gobierno de la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de asistir a Policía de la Ciudad. En el informe a la Auditoría, la falta de información provista por este acuerdo impide “saber si es un servicio útil para la Ciudad, ni en qué condiciones se activa o el estado vital ni diagnóstico del paciente a ser trasladado”.