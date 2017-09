Discriminan a un chico

Un grupo de madres de un colegio religioso de San Antonio de Padua fue criticado en las redes tras conocerse una conversación que mantuvieron, en la que festejaban el desplazamiento de un compañerito de sus hijos, que padece el síndrome de Asperger (un tipo de autismo). La conversación fue dada a conocer por una tía del menor en un grupo de Avisos Clasificados en Facebook con la siguiente introducción: “Gente, no vendo nada, sólo quiero comentarles lo que está pasando con mi sobrino. El tiene síndrome de Asperger, es un dulce. Les cuento que las mamás de sus compañeritos hacían paro supuestamente hasta que no lo sacaran de la escuela. Eso no pasó, pero lo cambiaron a otro cuarto”, escribió. “Se supone que es un colegio religioso y esa fue la reacción de las mamás al enterarse... muy triste que hablen así de una criatura”.