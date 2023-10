A media mañana de hoy será llevado a audiencia imputativa el segundo detenido por el crimen de Ivana Garcilazo, la joven que hace casi un mes regresaba en moto de la cancha de Central cuando recibió un piedrazo fatal, en Ovidio Lagos y Montevideo. Se trata de Juan José “Tuerca” M., de 40 años, quien se presentó anteayer en la Agencia de Investigación Criminal, luego de que personal de la Brigada de Homicidios allanara su casa de barrio Ludueña, por orden del fiscal Gastón Ávila. El nuevo arrestado ya estaba identificado como el tercer implicado en el caso por el que está detenido e imputado el profesor de educación física Ariel Cabrera; mientras que continúa prófugo el docente de química Damián Reinfenstuel. La querella apunta a que sea imputado bajo la misma figura de homicidio agravado, y la familia convocó a que la sociedad acompañe desde las 10 en una nueva instancia del reclamo de justicia, en el Centro de Justicia Penal.

Juan José M. fue sindicado como uno de los tres hinchas de Newell’s que miraron juntos el clásico rosarino del 30 de septiembre pasado, en una casa ubicada a unas 25 cuadras del lugar del ataque, y que luego fueron hasta Lagos y Montevideo y comenzaron a arrojar baldosas a motociclistas y automovilistas que pasaran con ropa del otro equipo o que tocaran bocina a modo de festejo por el resultado del partido. Cabrera (ya imputado) y Reinfestuel fueron identificados a los pocos días y sus nombres e imágenes fueron difundidos por Fiscalía para poder dar con ellos. El primero se presentó poco después, mientras que Reinfestuel se presume que se fugó a Bolivia.

Lo que trascendió en las últimas horas es que este tercer sospechoso trabaja de paquetero y tiene dos hijos adolescentes. Su imagen, a diferencia de la de los otros implicados, no quedó grabada por cámaras de seguridad de la zona.

Ante la entrega del sospechoso, el abogado querellante Marcos Cella indicó que la familia de la víctima vive cada instancia "con mucho dolor", pero aseguró que con la nueva detención están "satisfechos y conformes", por el avance de la investigación. Además, el letrado valoró que "la gente empatizó con esta causa", por lo que hubo colaboración y aporte de datos. "Esto ocurrió al verse cercado, porque la Fiscalía había cursado allanamientos", planteó en LT8 sobre la presentación del acusado.

En relación a la imputación, Cella señaló que la Fiscalía le imputará "la misma figura que a Cabrera y la querella va a sostener la misma postura. Estamos convencidos de que estamos frente a un plan criminal donde tres personas deciden trasladarse casi 30 cuadras, que no les quedaba de camino a sus hogares, con una finalidad. Tal es así que en la audiencia anterior, el juez Florentino Malaponte, ante el intento de la defensa sobre una figura preterintencional -accionar que no busca causar la muerte-, la descartó diciendo que si una persona arroja una baldosa a un vehículo en movimiento, lo primero que se tiene que representar es el resultado muerte".

En tanto, el lunes se cumple un mes del crimen de la joven de 32 años, por lo que familiares y amistades convocaron a un homenaje, a las 19, en Lagos y Montevideo, donde pintarán una estrella en su honor. “Todavía no lo creemos", dijo ayer Laura, hermana de Ivana. "Me voy dando cuenta en el día a día que no la tengo. Mis hijos me dicen que extrañan a la tía. Lloran, quieren ver fotos”, dijo en Radio2.

Sobre la situación de los acusados, aseguró: “Se sienten acorralados porque ya sabemos nombre, apellido, todo de ellos. Se entregan entre comillas, no les quedó opción”, dijo en otro medio sobre los dos que ya se presentaron. “Llegamos a lo que buscábamos, encontrar a los responsables de la muerte de mi hermana. Lo que sentimos como familia es que estamos acompañados por todo el mundo, por toda la gente. Estamos agradecidos por los familiares de víctimas, ellos nos contienen mucho”, aseguró.

En la previa del homenaje a Ivana, su familia convocó para hoy, a partir de las 10, a acompañarlos en la nueva instancia judicial en el Centro de Justicia Penal de Mitre y Virasoro. La audiencia presidida por la jueza Melania Carrara será a las 10.30. "Les pedimos nuevamente que nos acompañen en este pedido de justicia. No nos dejen solos. Basta de violencia y asesinatos a víctimas inocentes", expresaron.