El pacto de cara al balotaje sellado por el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, con los referentes del PRO Mauricio Macri y Patricia Bullrich continúa generando conflictos internos, tanto en Juntos por el Cambio como entre los propios "libertarios". En el caso de LLA, más diputados electos en Entre Ríos por esa agrupación anunciaron que formarán bloque aparte, en rechazo al acuerdo. En territorio bonaerense, renunció con fuertes acusaciones el coordinador partidario en la localidad de Ituzaingó, Osvaldo Marasco.

Tres de los cinco diputados entrerrianos elector por LLA ya abandonaron el partido antes de asumir. "Estoy decepcionado, aposté por un Milei anti-casta, no por un Milei casta que aceptó un arreglo por un resultado electoral", dijo el legislador electo Carlos Damasco, y remarcó que con el acuerdo con Juntos por el Cambio "están defraudando a los votantes".

Damasco y Julia Calleros tomaron en las últimas horas la misma decisión que ya había anunciado su par Liliana Salinas, aunque confirmaron que no conformarán una bancada común entre los tres. Damasco y Calleros formarán un bloque, mientras que Salinas tendrá un espacio unipersonal.

"Si toda la campaña pregoné algo y resulta que voy a hacer lo contrario, estoy defraudando a todos los que nos creyeron", enfatizó Damasco. El diputado provincial electo señaló que sus "sentimientos y formas de pensar y actuar" no le permiten seguir en La Libertad Avanza, porque "el mensaje durante la campaña fue que no somos lo mismo". Damasco recordó que el espacio libertario tenía "un mensaje anti-casta y resulta que por un resultado electoral se olvidan de nuestros principios y los cambian por un arreglo espurio que decepciona a muchas personas" que los votaron hace apenas unos días. "Mis principios y mi palabra valen mucho, en la campaña di mi palabra de que éramos diferentes y no íbamos a arreglar con ellos, no vamos a ser más de lo mismo", concluyó.

En un comunicado, Damasco y Calleros remarcaron la "gran preocupación" que generó los acuerdos nacionales de LLA, ya que "van en contra de los principios pregonados" por la agrupación. Por eso, al sentirse "decepcionados y no queriendo defraudar al electorado" decidieron "formar un bloque aparte respetando las convicciones y trabajo realizado hasta ahora".

La diputada electa Liliana Salinas, quien ya había anunciado su apartamiento de LLA, aseguró que Milei provocó "un desequilibrio total" dentro del espacio al "cambiar el discurso y salir con un patito en el pecho" -en alusión a Patricia Bullrich-. "Mucha gente quedó como desamparada, desorientada, desilusionada. El electorado nuestro votó en contra de Juntos por el Cambio, y ahora cambiar el discurso y salir con un patito en el pecho, no estamos de acuerdo". También consideró "que el Partido Fe puede llegar a bajarse a nivel nacional" de su participación en LLA "porque tenemos lineamientos parecidos".