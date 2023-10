La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal denegó el recurso extraordinario solicitado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la realización del juicio oral en la causa Hotesur. La titular del Senado aún puede interponer un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia.

CFK y otros acusados habían sido sobreseídos por el TOF 5 en la causa que investigó supuesto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces -propiedad de los Kirchner- en el alquiler de sus hoteles a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Pero Casación decidió reabrir el caso y ordenó que se haga el juicio.



La vicepresidenta había presentado un recurso para que la decisión fuera revisada por la Corte. Ahora, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Javier Carbajo declararon inadmisible el planteo interpuesto por los abogados de la expresidenta Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

Los camaristas rechazaron el pedido de habilitar la jurisdicción de la Corte porque, según plantearon, no se ha demostrado que el caso configure "un supuesto de gravedad institucional". También señalaron "que la decisión a cuyo reexamen por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aspira no puede autorizarse, ya que lo resuelto por esta Sala I no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable a tal, no pone fin al procedimiento, ni impide su continuación, ni demuestra la parte un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior".

Mientras, el procedimiento para la organización del juicio oral y público sigue su curso. La Cámara de Casación ya designó a los jueces que integrarán el tribunal oral correspondiente, que se completó esta semana con José Michilini y que además conforman Adriana Palliotti (como titular del TOF) y Fernando Canero, transitoriamente, en condición de subrogante.