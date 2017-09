El juez federal Carlos Vera Barros tomó ayer cinco indagatorias a otros tantos policías detenidos en el marco de la causa de Franco Casco, el joven cuyo cuerpo apareció flotando en el río en octubre de 2014 luego de ser detenido en la comisaría 7ª. Se trata de los tres efectivos de la división Asuntos Internos: Carlos Ríos, Daniel Escobar y Pablo Ciscaro. El cuarto fue el comisario Diego Alvarez, jefe de la comisaría séptima, y el quinto es el policía Cesar Acosta, ex jefe de Sumarios de la dependencia donde se sospecha que parte de su personal torturó hasta la muerte al joven. El magistrado no trató ayer ninguno de los pedidos de excarcelación, aunque no se descarta que en las próximas horas pueda resolverlos. Trascendió que hay cinco nuevos pedidos de indagatorias a personas que no habrían podido ser localizadas por Gendarmería.

El listado de detenidos se completa con los policías Gianella Rocha, Saucedo, Carreño, Salinas Arevalo, Gisela Giménez, Cintia Greimer, Guillermo Gysel, Cristina Riesco y Cecilia Contino. En tanto Yanina Valdez fue beneficiada con la detención domiciliaria debido a que cursa un embarazo avanzado.

Ayer Ramón Casco, padre de la víctima, se expresó sin tapujos en medios locales: "Entre los detenidos están los responsables de la muerte de mi hijo y los que han querido encubrir. A mi hijo lo mataron a golpes en la comisaría y luego el cuerpo fue tirado al río". "Asuntos Internos quiso encubrir el crimen", remarcó el hombre en referencia a cómo se orquestó supuestamente el plan para ocultar el crimen.

Ayer en tanto el ex defensor general de la provincia Gabriel Ganón, y al a vez mentor del pase de la causa al fuero federal, recordó lo difícil que fueron los primeros tiempos de la investigación. "Hubo un gran despliegue de encubrimiento muy importante para tratar de ocultar la realidad de lo que le había pasado: Casco había sido detenido en la comisaría 7ª, sometido a torturas y arrojado sin vida al río. En todo este procedimiento de encubrimiento participó directamente la división de Asuntos Internos de la policía, a pesar de la oposición que nosotros hicimos. Sabíamos lo que iba a pasar: plantaron pruebas falsas, testimonios falsos sobre el cómo había sido detenido", agregó Ganón.