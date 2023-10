Louis Tomlinson anunció su regreso a Argentina con un show en el Estadio de Vélez Sarsfield el 18 de mayo de 2024. El ahora solista y exintegrante de la banda One Direction, llega a Buenos Aires en el marco de su gira "Faith in the Future World Tour". La preventa de entradas estará disponible desde el 2 de noviembre y la general, a partir del 6 de ese mes.

El cantante británico lo confirmó en su web oficial, donde figuran las paradas y fechas de la gira con la que ya pasó por Europa y Estados Unidos. Así, Tomlinson volverá al país luego de dos años, desde la última vez que actuó en el Movistar Arena en 2022, para presentar su álbum "Walls".

Cómo y cuándo comprar las entradas para Louis Tomlinson

Según se informó en la web oficial del músico, la preventa de tickets –exclusiva para clientes BBVA– estará disponible a partir del jueves 2 de noviembre desde las 12 del mediodía, en la plataforma Live Pass.

A su vez, la venta general de entradas iniciará el 6 de noviembre, también a las 12, o una vez agotado el stock de la preventa, lo que ocurra primero. Los clientes de BBVA podrán adquirirlas en tres cuotas sin interés en cualquiera de las etapas previstas.

Los precios de las entradas van desde los $38.000 hasta los $96.000, más costo de servicio:

Platea Preferencial: 96.000 pesos + service charge

Campo Delantero: 91.000 pesos + service charge

Platea Baja: 71.000 pesos + service charge

Campo con acceso a cabecera: 62.000 pesos + service charge

Platea Alta: 38.000 pesos + service charge

