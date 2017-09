En un goteo lento pero fluido, los dirigentes que en algún momento formaron parte del armado de Florencio Randazzo van saliendo a expresar su apoyo a las candidaturas a senador de Cristina Kirchner y de Jorge Taiana por Unidad Ciudadana para las elecciones de octubre. Ayer, la ex presidenta recibió en el Instituto Patria al ex intendente de Chacabuco Darío Golia, primo del ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez. “Cristina es la única dirigente capaz de frenar el ajuste del gobierno de Macri”, afirmó Golia. Por otro lado, trascendió que en las próximas horas el intendente de Castelli, Francisco Echarren, se sumaría al éxodo de jefes comunales randazzistas que ya iniciaron los de Salto, Colón y Hurlingham.

“Fue una reunión buena donde pudimos evaluar el distrito, la región y el desempeño e intercambiar ideas. Nosotros le manifestamos la preocupación por nuestra región y principalmente por nuestro distrito, que sufrió entre el año pasado y este año la pérdida de 500 puestos de trabajo”, explicó Golia luego del encuentro, en el que definió a Cristina Kirchner como “la única alternativa” para hacerle frente “al modelo neoliberal” del gobierno de Cambiemos.

Analizaron que en la cuarta sección electoral, en donde Golia es referente, en los últimos meses cerró la empresa Nidera y despidió 85 empleados mientras que la multinacional Ingredion despidió 112. También se sumó a la ola de despidos Don Mario que desafectó a 11 trabajadores. Otras empresas y comercios también despidieron empleados, provocando un total de 500 puestos de trabajo menos en los últimos meses.

Con todo, el interior bonaerense es un desafío electoral para Unidad Ciudadana, donde obtuvo sus guarismos más flojos. En la cuarta sección, Cambiemos obtuvo un 41,2 por ciento contra el 22,8 de la lista kirchnerista. En Chacabuco la diferencia fue más amplia porque la lista de Cristina Kirchner salió muy pareja con la de Florencio Randazzo. Ahora, con el apoyo activo del ex intendente Golia, puede que este resultado se modifique en algunos puntos. Golia es familiar y referente de Julián Domínguez, quien estuvo entre los primeros que salió a fogonear la candidatura a senador de Randazzo pero que durante la campaña se llamó a silencio luego de que el ex ministro lo dejara a un lado y colocara al intendente de Bolívar, Eduardo Bucca, como su primer candidato a diputado.

La sangría del randazzismo por ahora no tiene fondo. Los intendentes de Salto, Ricardo Alessandro, de Colón, Ricardo Casi, y de Hurlingham, Juan Zabaleta, ya salieron a expresar su apoyo a Unidad Ciudadana con el objetivo que sea Jorge Taiana y no Gladys González quien ocupe la tercera banca a senador en la provincia de Buenos Aires.

Según trascendió, en las próximas horas les seguirá Echarren, mandamás de Castelli. El dato es llamativo porque en esa ciudad ganó Randazzo con más del 43 por ciento mientras que Cristina Kirchner quedó muy relegada con el 8,7 por ciento. Cerca de Echarren expresaron que ya habría tomado la decisión por expreso pedido de la militancia. “Es difícil sostener (el apoyo a Randazzo) porque toda la militancia quiere votar a Cristina. Quieren votar a Unidad Ciudadana. Todos los militantes quieren que pierda Macri”, enfatizaron desde la intendencia según consignaron ayer cables de agencia.

También en los últimos días se produjo el alejamiento de candidatos a concejales de Cumplir en Moreno, en Quilmes y en Hurlingham, que apoyarán a Unidad Ciudadana. Aunque en esos casos la diáspora tiene más que ver con la supervivencia en cada distrito, donde buscan favorecer el corte de boleta y salvar la representación de los concejales de cada intendente, para evitar tener que gobernar con el cuerpo legislativo con mayoría opositora.