La candidatura presidencial de Sergio Massa recibió el respaldo de dirigentes socialistas de todo el país y también de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, quien destacó su propuesta política "transversal" para construir la "unidad nacional".

Desde el partido provincial Juntos Somos Río Negro, Carreras opinó que Massa es "la figura" política que "permite imaginar una salida razonable de la grieta" y garantizar "una integración de las distintas visiones" en busca de darle soluciones a "las necesidades y aspiraciones de todas las regiones". El país, consideró Carreras, está ante "una oportunidad de lograr una unidad nacional lo más amplia posible".

El candidato de UxP, que enfrentará en el balotaje a Javier Milei, viene recibiendo el respaldo político de referentes de distintos sectores no oficialistas. En las últimas horas, confirmaron su apoyo a Massa los diputados nacionales del bloque Consenso Federal Natalia De la Sota y Alejandro "Topo" Rodríguez. "Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone LLA no me representan", advirtió De la Sota, cuya definición a favor de Massa marca tendencia en el peronismo cordobés.

El ministro de Econonía sumó ambién el respaldo de un grupo de dirigentes socialistas, entre los que se encuentran la exgobernadora de Tierra del Fuego Fabiana Ríos, el exdiputado nacional Jorge Rivas y el exsecretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete Oscar González. En un comunicado, señalaron que apoyan a Massa ante el "conjunto de peligros que plantean los propugnadores de una Argentina donde solo haya lugar para los ricos, que amenazan la institucionalidad republicana y quieren desterrar los derechos de las clases trabajadoras y medias".

El texto lleva también las firmas de los dirigentes socialistas Fernanda Gigliani y Oscar Urruty (Santa Fe); Luis Ger (Santiago del Estero); Daniel Díaz, Eduardo Santillán y Carlos Santi (Santa Cruz); Juan María Escobar y Natalia Giussi (Chubut); Federico Tonarelli (CABA); María José Sánchez y Guillermo Torremare (Buenos Aires), Mariano Stinga y Daniel Orue (San Luis), Francisco Rodríguez Torres (La Rioja); Gabriela Arriola y Nadia Fink (Tierra del Fuego). "Nos pronunciamos enfáticamente contra la arremetida de la derecha y la ultraderecha que, con las banderas del libertinaje conservador disfrazado de liberalismo, viene a propiciar un retorno al capitalismo salvaje del siglo XIX y a barrer con todos los avances sociales, políticos y culturales logrados tras luchas heroicas y enormes sacrificios", afirmaron.