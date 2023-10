Ciro, Mateo y Thiago, los hijos de Lionel Messi, se subieron al escenario del Théâtre du Châtelet de Paris para acompañar a su padre luego de recibir su octavo Balón de Oro.



"Quiero hacer una mención especial a mi familia a la que está en Argentina y en Miami; a mi mujer y mis hijos por haber estado en toda mi carrera y por haberme ayudado a cumplir todos mis objetivos en el futbol y mi sueño de ser campeón del mundo", sostuvo la estrella del Inter Miami.



"He tenido mucha suerte, he estado en el mejor equipo del mundo, en el mejor de la historia, he podido ganar muchos premios individuales gracias a ello. Con Argentina he pasado muy malos momentos, pero nunca bajé los brazos para conseguir Copa América y Mundial, y por ello estoy orgulloso de no haberme rendido", agregó.



