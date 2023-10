Lionel Messi, quien este lunes se coronó con su octavo Balón de Oro en la gala del premio en París, pronunció un emotivo discurso donde no solo expresó su gratitud por el premio, sino que también hizo mención especial a sus competidores, Erling Haaland y Kylian Mbappé.



“No me quiero olvidar de Haaland y Kylian. Tuvieron un año increíble, tanto a nivel individual como colectivo", sostuvo el capitán de la selección argentina, en su discurso en el Théâtre du Châtelet de París.

Y añadió: "Haaland fue espectacular, consiguió todo. No tengo dudas que en los próximos años se van a hacer con este premio por la clase de jugadores que son. Son dos bestias futbolísticas y mantendrán una pelea muy hermosa los próximos años", sostuvo el argentino.

La noticia que todos querían escuchar

En otro momento de su discurso, el jugador de fútbol más premiado del mundo, adelantó: "Tengo la suerte de haber estado muchos años en esta gala y los jugadores se van renovando, pero el nivel no baja nunca, así que vamos a seguir disfrutando muchos años más”.

"No sé si es mucho o poco lo que me queda, después de la carrera que tuve me queda seguir disfrutando, amando lo que más me gusta hacer, disfrutándolo desde otro lado. Lo vengo diciendo, quiero seguir disfrutando, lo que dé, mientras esté bien físicamente y pueda seguir compitiendo. No puedo decir el número porque no sé lo que puede pasar mañana, pero ojalá sea mucho tiempo. Es lo que sé hacer y lo que más me gusta”, aclaró.



El recuerdo de Diego Maradona y la mención a Antonela

El discurso de Messi también incluyó un recordatorio, en un día significativo por el aniversario del nacimiento de Diego Maradona. En este contexto, "La Pulga" dedicó un emotivo mensaje al ícono del fútbol argentino y mundial y aseguró que compartiría este premio con él y con toda Argentina. Las palabras de Messi generaron una ovación en el Teatro del Châtelet de París.



El futbolista no se olvidó de sus millones de seguidores y agradeció a todas las personas que lo han apoyado a lo largo de su carrera.

”Quiero hacer una mención especial para toda la gente que quería que yo sea campeón del mundo. Fue muy lindo que gente de diferentes nacionalidades me felicitara por ser campeón del mundo".

Y tuvo un párrafo especial para Antonela y sus hijos: "Quiero agradecer a mi familia, a mi mujer y mus hijos por haber estado en los peores momentos y por haberme ayudado cumplir mis objetivos y mis sueños".