Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro en la ceremonia realizada este lunes en el Théâtre du Châtelet de París, Francia y le sacó tres galardones de distancia a Cristiano Ronaldo, su inmediato perseguidor en el ranking. En su discurso, La Pulga hizo un pronóstico del futuro de Erling Haaland y Kylian Mbappé, agradeció a Julián Álvarez, Dibu y Lautaro Martínez y a sus compañeros de la selección argentina y homenajeó a Diego Armando Maradona por su cumpleaños.



Julián Álvarez, Dibu y Lautaro Martínez y la selección argentina

"Buenas noches, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que votó, que me hizo el ganador de este premio. Obviamente compartir con mis compañeros de Selección, una vez más este premio viene de la mano de lo conseguido con la selección argentina. Hoy estamos acá, como dijo antes el Dibu, en representación de todos, con Lautaro, con Juli, con él. Yo creo que esto es un regalo para todo el grupo, todo el cuerpo técnico y toda la gente de Argentina después de lo que conseguimos", comenzó su discurso Lionel Messi tras recibir su octavo Balón de Oro.

El pronóstico acerca del futuro de Mbappé y Haaland

Erling Haaland y Kylian Mbappé salieron segundo y tercero respectivamente en el ranking del Balón de Oro. El noruego y el francés están llamados a ser los mejores futbolistas durante la próxima década y ya se destacan en la elite desde hace varias de temporadas.

Mbappé fue la estrella de Francia en el Mundial: fue el goleador con 8 goles, dio 2 asistencias y metió los 3 tantos de su selección en la final frente a Argentina. Ganó la Ligue 1 y quedó afuera de la Champions League tempranamente, igual que Messi, pero sin la Copa del Mundo. En total, marcó 41 goles y dio 10 asistencias en 43 partidos en la temporada 2022/23.



Haaland fue goleador y ganador de la Champions League con 12 tantos en 11 partidos y de la Premier League con 36 anotaciones en 35 encuentros. En su primera temporada en el fútbol inglés, rompió el récord de 34 goles en un mismo torneo que tenían Andy Cole y Alan Shearer. Su equipo también ganó la FA Cup, en la que marcó 3 veces en 4 oportunidades. En toda la temporada, el delantero metió 52 goles y dio 9 asistencias en 53 encuentros.

"Obviamente no me quiero olvidar de Haaland, de Kylian, que tuvieron un año increible, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Haaland habiendo tenido un año espectacular, haber conseguido todo. No tengo dudas de que en los próximos años se van a hacer con este premio", vaticinó el astro argentino.



El homenaje de Messi a Maradona en el día de su cumpleaños

Messi recibió su octavo Balón de Oro el 30 de octubre, día en el que Diego Armando Maradona hubiera cumplido 63 años. Y la Pulga, quien suele recordar cada vez que puede a Pelusa, no dejó pasar la ocasión para homenajearlo.

"Por último para terminar, quiero hacer la última mención a Diego, hoy es el cumpleaños de él, asi que creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños, rodeado de jugadores, exjugadores, técnicos, gente que le gusta el fútbol, como le gustaba a él. Donde quiera que estes, feliz cumpleaños Diego. Esto también es para vos, lo comparto con vos y con toda Argentina", cerró su discurso Messi.

Video del discurso de Messi en el Balón de Oro 2023

Messi con Ibai

Antes de irse, Messi habló con el streamer español Ibai Llanos, con quien tiene una muy buena relación. "Gracias", arrancó el argentino para responder a la felicitación de Ibai, aunque rápidamente arremetió: "Igual estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día".

Ante la consulta de a qué se refería, el astro amplió: "Mandaste mensajes y lo leiste todo en público, no te voy a contestar más ahora, porque hacés todo público, no tenés privacidad vos". A pesar del reproche, el ida y vuelta se dio en un tono muy amigable e irónico.

El streamer adujo que el chat estaba pixelado, que no leyó el mensaje que no se veía y hasta broméo con el Kun Agüero , otro con quien mantiene un buen vínculo.

Para cerrar, el delantero del Inter Miami volvió a destacar lo logrado con la selección argentina y remarcó que el Barcelona en el que jugó —probablemente con el foco en el que dirigió Pep Guardiola— fue el mejor equipo de la historia: "Va a ser difícil que se vea otra cosa parecida".

"Todos pensamos que en estos años que se vienen Haaland y Mbappé se van a repartir los premios entre ellos", agregó Messi, en línea con lo que ya había dicho en su discurso en el escenario.

