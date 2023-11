El diputado bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) Daniel Lipovetzky descartó apoyar a Javier Milei en la segunda vuelta electoral y se refirió al futuro de Juntos por el Cambio tras el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich a La Libertad Avanza.

En diálogo con AM750, Lipovetzky criticó la postura negacionista tanto del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, como de su vice, Victoria Villarruel y afirmó que si bien "la segunda vuelta nos obliga a todos a tener que optar entre dos opciones (y ponemos como tercera el voto en blanco), desde ahí cada uno respeta la posición de cada uno, la de Mauricio (Macri) y la de Patricia (Bullrich), pero también la libertad de otro de tener otra posición".

En este sentido, remarcó: "Yo no coincido con apoyar a (Javier) Milei porque hay una diferencia de valores en torno a los derechos humanos o la concepción del Estado".



"Aunque sí creo que, aunque puedas optar por dos opciones -si no votás en blanco- , lo que no podés hacer es militar por lo que vas a votar, porque en definitiva nosotros no somos ni kirchneristas ni de Milei", enfatizó.

Por último, el exdiputado nacional se refirió al futuro de Juntos por el Cambio: "Tenemos que llegar hasta el 19 de noviembre lo más fuertes posible, y justamente estas situaciones (la alianza de Bullrich y Macri con Milei) debilitan a Juntos por el Cambio y uno expresa su preocupación en eso. Yo hubiera sido más moderado y cauteloso con el posicionamiento del balotaje".

"Después del 19 habrá que volver a juntarse, debatir, hacer una autocrítica y ver si hay valores para seguir unidos", cerró.