“No tengo dudas de que Sergio Massa es el indicado para este momento de la Argentina”, afirma afirma Juan Pablo García. Entre las características que realza el intendente electo de Dolores, destaca como principales atributos la experiencia, el conocimiento sobre las herramientas del Estado, la fuerza del peronismo que lo acompaña y su buena relación con los organismos de financiamiento internacionales. “Massa es la racionalidad y Javier Milei es un salto al vacío”, sintetiza el hombre que ganó las elecciones en el distrito que Camilo Etchevarren gobierna desde el año 2007.

En este escenario, y a partir de las conversaciones que mantiene con empresarios y comerciantes locales, García explica que estos actores sociales tienen que planificar sus ventas, sus finanzas, su vínculo con proveedores, y por eso, “ante un candidato que es la incertidumbre y que puede hacerte quedar colgado de una nube, te guste o no tenes otro que se hizo cargo de la economía en el peor momento”. “No tienen mucho que pensar, lo avalan”, afirma.

En medio de la planificación y la organización de una transición que se vislumbra dificultosa, García no le quita la vista al balotaje y la modalidad de campaña a nivel local cuando no hay un candidato del pueblo donde se referencien las propuestas. “Ahora tenemos que explicar a los vecinos la importancia de tener alineado al municipio con la Provincia y la Nación, porque no es lo mismo gobernar con un Presidente de otro partido, que con uno con el que se establecen vínculos, cercanía y hay conocimiento de muchos posibles funcionarios”, señala en diálogo con Buenos Aires/12.

Más allá de estas consideraciones, García advierte que “nadie es dueño de la voluntad de la gente”, pero no deja de hacer hincapié en las posibilidades de contar “con más asfalto, mejorar el polideportivo, fortalecer las salas de atención primaria, y acrecentar el caudal de obras” dependerá de que Massa triunfe el 19 de noviembre.

En días donde brotan los posicionamientos, García mira hacia el electorado radical y afirma que las ideas de la UCR son mucho más cercanas a lo que plante Massa y no a Milei. “Milei ha manifestado públicamente y sin ningún prurito el desprecio que tiene sobre la UCR, sobre Raúl Alfonsín, desconociendo lo que sucedió en la Argentina trágica, que niega la importancia de la educación pública y gratuita, y no se pone colorado para hablar de la venta de órganos”, enumera.

“Ante esto, no hay dudas del lugar donde tiene que estar el radicalismo”, sostiene.

La vuelta del peronismo

Luego de dieciséis años, Dolores volverá a estar gobernada por el peronismo. Con un discurso abocado a la necesidad de torcer el rumbo de la gestión local, el titular del Partido Justicialista local, Juan Pablo García, venció por más de 200 votos al actual intendente de Juntos por el Cambio, Camilo Etchevarren, quien ocupa el cargo desde 2007 y protagonizó una campaña en la que sobresalieron los insultos y agresiones contra su contrincante.

A la espera de la información actualizada sobre las finanzas de la Municipalidad, el intendente electo está enfocado en reuniones con autoridades provinciales de cara a su gestión y con una clara lectura de cara al balotaje: “Es la racionalidad versus el salto al vacío”.

El lunes tuvo su primera reunión con Etchevarren, quien no dudó en tratar de “hijo de puta” y “reverenda basura” a su contrincante durante las últimas semanas previas a los comicios generales. “No hubo pedido de disculpas, pero tampoco sorprende dada su soberbia y sus rasgos autoritarios”, cuenta García antes de dar vuelta la página e insistir con el pedido de información sobre las finanzas, el personal, y los últimos contratos celebrados por la gestión saliente.

“Aún no llegó nada, nos dicen que no tenían nada preparado porque no esperaban perder”, relata. De todas maneras, asegura que el encuentro fue correcto y respetuoso, y que se les pidió un tiempo prudente para recapitular los datos que se solicitaron desde Unión por la Patria.

Respecto a la elección, el resultado arrojó que UxP se hizo con el 45 por ciento de los votos, con un crecimiento del 30 por ciento respecto a lo conseguido en las PASO. García logró capturar alrededor de 3 mil nuevas adhesiones en un electorado que sumó 2 mil nuevos votantes entre las Primarias y las generales.

Con una merma de casi el 50 por ciento de electores para La Libertad Avanza, García sostiene que en Dolores quedó en evidencia la posibilidad que tiene el peronismo de recuperar a parte de sus votantes que optaron por la fuerza libertaria. El triunfo en el pueblo que obliga a una parada cuando se viaja a las costas bonaerenses es muy simbólico, ya que fue el único municipio de la quinta sección que cambió de color político.

Pero si hay algo que tiene en claro el intendente electo es que los dolorenses votaron un cambio, una salida a ese estilo de gobierno, que implicó que “mucha gente sin ser justicialista optó por cambiar”. La palabra que se repite en la charla es “cambio”, cuando durante los últimos años fue propiedad de la coalición macrista-radical. Esta condición, para García, fue un “error” del peronismo, por “dejar banderas como cambiar las cosas en manos de la oposición”. “¿Por qué la palabra “cambio” es de solo de ellos si, evidentemente, el cambio somos nosotros?”, se pregunta.

El “Patita”

“Felicitaciones Juan Pablo” y “Vamos Patita” son frases que se escuchan de fondo durante la conversación con García. Vecinos y conocidos del intendente electo le gritan al pasar mientras habla con Buenos Aires/12. “Patita” es un derivado de “Pata”, el apodo de Luis García, padre de Juan Pablo. “Fuimos nosotros los que organizamos el primer acto de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires”, suele contar García padre.

“Etchevarren no respetaba ni los valores que se supone pregona Juntos por el Cambio”, resalta el ganador de las elecciones. “Se peleó con el Colegio de Magistrados, insultó al fiscal general de Dolores, a jueces, y ellos hablan del respeto por la República, cuando Etchevarren te quería llevar a un municipio feudal”, afirma García.

A sus 44 años recuerda que tenía 28 cuando asumió Etchevarren. Con una militancia dentro del peronismo desde los 14 años, García asegura que siempre tuvo como objetivo ser intendente de su pueblo. “Cada militante lleva el bastón de mariscal en la mochila”, remarca.

Más allá de las tensiones personales, funcionarios de la Municipalidad no pregonan la modalidad del candidato perdedor y ya mantienen contactos con el equipo ganador a los fines de avanzar con el intercambio de información. “Tenemos que ver con qué nos encontramos, ordenador los números, y mostrarle a los vecinos lo que sucedió durante este tiempo”, el nuevo jefe comunal electo.

Sus días, relata, están colmados de reuniones. Días atrás estuvo en la Gobernación junto al gobernador reelecto, Axel Kicillof, quien juntó a las tropas vencedores y las felicitó. La próxima semana será un encuentro personal entre ambos. “Vamos a reposicionar a la ciudad, acerca planes de viviendas sociales, volver a hacer de la salud una prioridad, donde podamos discutir sobre la seguridad, fortalecer el polideportivo municipal, y ampliar la oferta académica”, sostiene.

Por lo pronto, ya mantuvo encuentros con la titular del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, y con Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, con el fin de avanzar con todo lo necesario para la organización de la tradicional Fiesta de la Guitarra que en marzo del 2024 cumple 30 años. “Tenemos reuniones todos los días, no paramos, hay que hacer mucho para arrancar con el Dolores que queremos”, asegura.