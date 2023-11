En el Balotaje 2023 de este domingo 19 de noviembre, las mesas de votación abren a las 8 de la mañana y cierran a las 18 horas, según definió la Cámara Nacional Electoral. Una vez finalizado ese plazo, no se puede votar. Las personas que no hayan alcanzado a emitir su voto deben justificar la razón por la cual no lo hicieron y en caso de no tener un motivo válido, deben abonar una multa.



Cuáles son los requisitos para votar

Pueden participar de las elecciones todos los ciudadanos mayores de 16 años, incluidos los que cumplan esa edad hasta el día de la elección general, que acrediten un documento que valide su identidad. Se debe estar inscripto en el padrón electoral. Este año, el listado definitivo quedó oficializado el 14 de julio.

Balotaje 2023: qué se vota en Argentina

Presidente y vicepresidente

A qué hora se difunden los resultados



Como en toda jornada electoral, los partidos políticos buscan anticipar los primeros resultados de la votación. Ante las limitaciones de la veda electoral, los partidos recurren a alternativas como los famosos “boca de urna”.

Sin embargo, en Argentina, el artículo 71 del Código Nacional Electoral prohíbe “actos de proselitismo público” y "publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre". Recién a las 21 de este domingo se podrán difundir los números.

Cuándo asume el nuevo presidente

Quien resulte electo en el Balotaje 2023 asume el 10 de diciembre, cuando se cumplan 40 años de democracia ininterrumpidos en Argentina.

