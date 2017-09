Lo compusiste, lo grabaste, lo editaste: ahora presentalo. El 7/9, los funk-rockers Circus Dei erigirán su Totem (The Roxy). El 8/9, el hip-trovador Eloy bancará Somos (Niceto Club Lado B) y los ska-rockers Sin Receta tendrán su Momento de furia (Beatflow). El 9/9, los uruguayos No Te Va Gustar activarán Suenan las alarmas (Hipódromo de Palermo), los deathmetaleros yanquis Suffocation encenderán ...Of the Dark Light (Uniclub), los fusioneros Arrastraterrestre harán su Mutación (Sala Crash) y la intrépida Miss Bolivia será una Pantera en La Plata (Teatro Sala Opera). El 10/9, el babyface inglés Tom Chaplin, líder de Keane, agitará su solista The Wave (Mvseum) y los poperos australianos 5 Seconds Of Summer catarán Sounds Good Feels Good (Luna Park). El 12/9, los hip-hoperos surcoreanos Monsta X honrarán Newton (Luna Park), el prócer discosoulero Nile Rodgers, al frente de Chic, defenderá It’s About Time (Gran Rex, repite el 13/9) y los metal-noruegos Ragnarok diagnosticarán Psychopathology (Mvseo Rock). Y el 13/9, el soulero Charles Bradley meterá Changes (Niceto Club).