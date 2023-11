Tras varios días de hipótesis acerda de la causa de la muerte de más de una decena de flamencos en Laguna Blanca, el gobierno de La Rioja informó medidas ante la inminencia de un brote de influenza aviar. El comunicado se envió tras conocerse la confirmación de casos en las lagunas altoandinas de la vecina provincia de Catamarca.

"El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a fin de implementar medidas sanitarias pertinentes ante la gran mortandad de aves de la especie flamenco en Laguna Brava, Departamento de Vinchina, y teniendo en cuenta que la zona es un lugar turístico y ante la emergencia sanitaria que nuestro país atraviesa a la enfermedad de influenza aviar o gripe aviar resolución SENASA 431/2023 es que consideró pertinente realizar el cierre turístico en la zona", expresa el comunicado.

La medida impide el ingreso de personas y vehículos no autorizados, a fin de atender los diagnósticos negativos de influenza aviar tomados el pasado jueves 26 de octubre, donde se detectó en Las Peñas, provincia de Catamarca, un foco confirmado de la enfermedad en especie de flamencos.

A partir del decubrimiento de las aves muertas, circularon varias hipótesis tanto desde el Gobierno, como desde la Asamblea Ambientalista. Desde la Asamblea denunciaron la actividad minera en la zona, mientras que desde la Secretaría de Ambiente primero se barajó la posibilidad de que las aves llegaban desgastadas y que no encontraban suficiente alimento por el congelamiento actual de la laguna; luego se llegó a hablar de cambio climático.

En comunicación con La Rioja 12, el secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, admintió hoy que los casos tendrían relación con la muerte de flamencos en la vecina provincia. “Esta mañana dio positivo en Catamarca probablemente sea lo que está pasando en nuestra provincia. Sumado a que las lagunas nuestras están congeladas y no hay alimento para los flamencos. Seguramente los nuestros tienen las defensas bajas porque no están encontrado comida más esta cuestión de los contagios”, dijo el funcionario.



En este sentido, señalaron que "solo personal capacitado y autorizado podrá tratar los cadáveres en forma correspondiente", y se recomienda la no manipulación de las aves hasta tanto no tener un segundo diagnóstico por parte del laboratorio de SENASA. El comunicado recuerda que la influenza aviar es una enfermedad zoonotica (transmisible al hombre), solo por contacto, no vía aérea.