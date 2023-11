Los espacios privados siguen creciendo dentro del Parque Sarmiento. A las concesiones de clubes de rugby, canchas de tenis o de fútbol, ahora se sumó una nueva adjudicación de tierras por parte del Gobierno porteño para construir un complejo de canchas de pádel en el sector este del parque. La concesión fue otorgada por cinco años a una empresa del exfutbolista Sebastián Battaglia, actual aliado de Mauricio Macri en la interna xeneize que ya tiene allí un complejo de canchas de fútbol y ahora gestionará más de dos hectáreas en total. El canon mensual fijado por la licitación es de 11 millones de pesos y las organizaciones socioambientales porteñas advirtieron que la empresa lo recupera "con menos de una semana de recaudación". Denuncian que el parque ya tiene más de doce hectáreas concesionadas (ver aparte).

Pádel, frontones y algo más

Desde la Avenida Triunvirato al 6200, del otro lado de las rejas que rodean a las setenta hectáreas del Parque Presidente Sarmiento, se puede ver la estructura de unas antiguas canchas de tenis que allí funcionaron. A ese sector ubicado al sureste del parque, junto a otras seis canchas de tenis en actividad, lo completa una zona de frontones. Son esos 4.428 metros cuadrados de tierra los que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) adjudicó ahora a la empresa Locura Deportiva S.A, de Sebastián Battaglia y otros socios, para la "concesión de uso y explotación de carácter oneroso" de los terrenos.

Así se oficializó a través de la publicación en el Boletín Oficial porteño de la resolución N°66 de la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles (SSABI), con la firma de su director, Carlos Rapisarda. Según se observa en el anexo de pliegos técnicos de la licitación pública autorizada por la SSABI, la empresa podrá construir en ese espacio un total de cinco canchas de pádel de aproximadamente diez por veinte metros cada una. Tres de ellas estarían ubicadas en el espacio de las ex canchas de tenis, mientras que las otras dos se construirían por fuera de ellas. Los pliegos especifican, en tanto, que la empresa deberá poner en valor también la zona de frontones y los caminos internos de ese sector.

Pero la adjudicación no se limita sólo a los usos deportivos. Junto a las futuras canchas de pádel, el predio concesionado también cuenta con una estructura ya construida de unos cuarenta metros por cuarenta, rodeada de un solado con piso de baldosa y de un sector con pérgolas. Esa edificación "a reciclar" servirá para vestuarios y "usos complementarios como gastronomía, bar, kiosco y buffet, entre otros", según detallan los pliegos. Por último, la concesión también prevé la construcción de un sector de estacionamientos al lado de las nuevas canchas de pádel.

"El suelo sintético no es espacio verde"

Los 22.328 metros cuadrados --algo más de 2,2 hectáreas-- que ahora tendrá a cargo Locura Deportiva S.A se completan con el predio que el ex futbolista y ex técnico de Boca Juniors ya gestionaba dentro del parque del barrio de Saavedra. Llamado oficialmente "S5B", el complejo funciona desde el año 2019 y ocupa un total de 17.900 metros cuadrados conformados por trece canchas de césped sintético. El predio está separado en dos partes: una cuenta con diez canchas de fútbol 5 mientras que la otra tiene tres canchas de fútbol 7 que, unificadas, también hacen las veces de cancha de 11.

La resolución N°66 de la Subsecretaría oficializa así toda la concesión y otorga el permiso de explotación por cinco años. Además de los espacios deportivos, el predio construido junto a la cancha de softball del parque también tiene actualmente un estacionamiento de 1600 metros cuadrados y un sector de "servicios" ubicado en un playón cementado de 1400 metros cuadrados. Esa edificación tiene usos similares a los que se proyectan en el nuevo complejo de pádel: vestuarios, parrilla, buffet, bar y kioskos.

Este diario consultó a fuentes del Gobierno porteño sobre la licitación de las tierras del parque público. En primer lugar confirmaron la adjudicación aunque subrayaron que la concesión no se "renovó" sino que se resolvió a través de una licitación pública en la que participaron otras dos empresas ofertantes. Sobre la decisión de concesionar los terrenos, sostuvieron que los predios no contemplan zonas que actualmente fueran de uso público. "Las canchas de pádel ocupan el espacio de unas canchas de tenis que estaban en estado de abandono y las canchas de fútbol el lugar que ya había sido utilizado con este fin", aseguraron.

Del otro lado, las organizaciones socioambientales recuerdan que la totalidad de los terrenos del Parque Sarmiento son, por norma, bienes de dominio público. "El Código Urbanístico destinó este predio a 'Urbanización Parque', es decir a conformar un área destinada a uso público, parquizada o agreste, cuya característica es el predominio de especies vegetales y suelo absorbente", señaló en este sentido Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), una de las organizaciones que viene denunciando la privatización del parque.

El abogado agregó que la adjudicación de tierras a la empresa de Battaglia "no está autorizada por la Legislatura y no se convocó a la audiencia pública previa que exige el Artículo N°63 de la Constitución de la Ciudad antes del cambio del uso público de un sector de la ciudad”. "El suelo sintético no es espacio verde y la concesión elimina el carácter de espacio público", añadió.

El monto total que abonará la empresa Locura Deportiva S.A en concepto de canon mensual alcanza los 11.050.000 pesos. Eso será por la explotación de las 2,2 hectáreas de tierra pública para sus complejos de canchas de fútbol y de pádel: unos quinientos pesos mensuales por metro cuadrado. Proyectado a los cinco años establecidos para la concesión de los dos espacios, se trata de un total de 663 millones de pesos de aquí hasta su finalización en el año 2028.

Desde el ODC hicieron una cuenta simple: "Teniendo en cuenta que sólo el valor de alquiler de una de las diez canchas de futbol 5 está en promedio 14 mil pesos la hora, es sencillo deducir que la empresa recupera el canon con menos de una semana de recaudación", advirtieron en un comunicado. Según pudo saber Página/12, en la licitación pública se presentaron otras dos ofertantes, Mundo Fútbol y Sarah S.A., pero no pudieron contra la empresa de Sebastián Battaglia.

“Es inconcebible lo que sucede en el Parque Sarmiento. Violando todas las normativas de protección de los espacios verdes, el GCBA continúa otorgando concesiones en un parque público destinadas a canchas de fútbol, bares, estacionamiento de autos o locales gastronómicos", sostuvo en este sentido Baldiviezo. El ODC, que integra el movimiento La Ciudad somos quienes la habitamos, presentó un amparo junto a la organización barrial Vecinos por Saavedra para que el parque deje de estar arancelado y se declare la nulidad e inconstitucionalidad de las concesiones.

La ingeniera María Eva Koutsovitis, también integrante de ese movimiento, aseguró ahora que el GCBA "continúa con sus viejas mañas de fragmentar los grandes espacios verdes públicos existentes en la ciudad para destinarlos a la explotación privada de forma escalonada, sin debate con la ciudadanía y con la mínima publicidad posible".