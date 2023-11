A diferencia de la postura asumida por los demás partidos que integran el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), la Izquierda Socialista advirtió sobre el "peligro" para la Argentina que implicaría el triunfo del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje y ratificó el llamado a votar al postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. "Es un voto crítico, sin respaldo político bajo ningún punto de vista, no vamos a participar de un gobierno de unidad nacional y nada que se le parezca", explicó el dirigente Rubén "Pollo" Sobrero.



"Nosotros decidimos discutirlo, tuvimos plenarios y vimos que vamos a unas elecciones, de verdad muy difíciles, porque son dos candidatos que no nos representan, no nos gustan. Massa es el que hoy está aplicando el ajuste del FMI, que hemos enfrentado y vamos a seguir enfrentando. No tenemos nada que ver con Massa. Ahora del otro lado tenés un negacionista, que reivindica la dictadura militar, que dice que hubo una guerra en el país, no dice que hubo un genocidio al servicio de un plan económico donde desaparecieron 30 mil personas. Es más, te dice que hubo algunos excesos, lo mismo que decían (Emilio) Massera y (Jorge Rafael) Videla", argumentó el excandidato a gobernador bonaerense.



Desde esa caracterización de las opciones planteadas para la segunda vuelta electoral, IS definió llamar a apoyar a Massa. "Es un voto crítico, sin respaldo político -explica Sobrero-. Ante el avance del fascismo, nosotros como IS decimos: señores, acá hay que frenar esto. Pero también decimos que en 40 años de democracia, los responsables de que exista un Milei son los que gobernaron. Lo digo con todo respeto: no va más el peronismo. Acá hay que conseguir un partido de los trabajadores que represente a los laburantes y eso es IS. Lo que se viene es más ajuste. Y queda claro que no se va a enfrentar ni con la CGT, ni con la CTA, que se callaron con el gobierno de (Mauricio) Macri y que se callan la boca ahora".

- ¿El planteo entonces es frenar al fascismo en este contexto democrático?

- Sí, pero también queremos discutir si la llamada democracia que hoy tenemos puede seguir bancando una deuda externa que no contrajo, la desigualdad social, los salarios por debajo de la línea de pobreza, que la escuela y la salud públicas sigan destruidas. Se pueden discutir muchas cosas porque así esto no va.

- ¿Qué otras propuestas de Milei le preocupan?

- Tenés propuestas delirantes como venta de órganos, portación libre de armas, contaminación de ríos. La diputada electaLilia Lemoine, planteó que los padres puedan renunciar a la paternidad, con los problemas que hoy en día hay en las familias por problemas de alimentos, educación... Una mujer terraplanista, que dice que la tierra es plana y que estamos montados sobre cuatro tortugas. Y lo peor de todo es ñoqui de la Ciudad de Buenos Aires, cuando habla en contra de la casta y eso es lo que me da más bronca. Imaginarse un gobierno con esta gente es gravísimo.

- ¿En el plano económico qué representa Milei?

- (Alfredo) Martínez de Hoz, (Carlos) Menem, (Domingo) Cavallo, (Mauricio) Macri. Son lo mismo, es muy vieja esta política. Me tomé tiempo para leer la plataforma de LLA y hay cosas muy preocupantes, como la venta del territorio nacional a extranjeros, con los problemas que tenemos con (Joe) Lewis que no deja entrar a Lago Escondido en el Sur y ellos dicen que está bien. Para los trabajadores dicen que hay que quitar las indemnizaciones, flexibilidad laboral, despidos del Estado.



- También proponen privatizaciones de empresas con participación pública, incluidos los ferrocarriles. ¿Como dirigente ferroviario, qué opina?

- Es parte de toda su mentira, Milei plantea que todo lo privado es bueno y lo estatal es malo. Yo le recuerdo a Milei que la terrible masacre en la estación de Once que sufrimos los ferroviarios fue bajo gestión privada y en diez años de privatizaciones tuvimos más accidentes que en toda la historia ferroviaria. Es más, el sistema ferroviario de cargas está bajo gestión privada y el año pasado hubo 435 descarrilamientos. Eso son las empresas privadas: tienen el sistema de cargas que es rentable y quieren que el de pasajeros lo concesionen con subsidios del Estado, es decir negocios por todos lados. Cuando podría ser autofinanciado, si el sistema de cargas que transporta el 40 por ciento de lo que se produce en el país estuviera en manos del Estado hasta los pasajeros podrían viajar gratis. Pero para eso tenés que pelearte con Deheza, Bunge & Born y todos aquellos que tienen el tren como flete propio.

-¿El planteo de IS a favor de un voto crítico a Massa fue discutido dentro del FIT-U?

- Respetamos la decisión que tomen todos los compañeros, lo hemos discutido y lo hemos charlado. La postura de los partidos es pública, nosotros la respetamos, entendemos la bronca que hay. Pero desde IS, decimos: miren muchachos es por acá, votar aunque sea con la nariz tapada para frenar el avance de la ultraderecha.