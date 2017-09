Más es más

En 2002, la cadena Al Jazeera puso su mirada en Latinoamérica y mandó a la joven corresponsal Dima Khatib a Venezuela. Avida de contar historias que emparenten el mundo árabe con nuestra región, tan diferentes y a la vez tan similares, uno de sus primeros contactos fue con los indígenas del pueblo Pemón, al sureste del país. Un día de avión, traslados en auto y largos trayectos por ríos solitarios la llevaron a destino junto a sus camarógrafos. Ella lo sabía: una sola persona de la tribu hablaba español. “Nosotros pensábamos que yo iba a poder hablar con todo el mundo en América Latina, pero llegamos a este pueblo y yo solamente podía hablar con un señor, que era como el cacique, y resulta que hablaba muy mal en español. Intentaba yo, en vano, decirle de dónde habíamos venido: le dije Palestina, le dije Siria, le dije Egipto, le dije Qatar y nada. Me preguntó cuánto demoramos en llegar. “Veinticuatro horas” le dije yo y él pensó que habíamos caminado todo ese tiempo. Ahí le expliqué que habíamos llegado en avión y él no lo podía creer. Mi equipo no entendía nada. Luego me iluminé y le dije “¿Eras católico? ¿Conoces a Jesucristo? y ahí me dijo “por supuesto, él es mi señor”. Entonces por fin pude decirle “Tu señor viene de mi país. Yo vengo de Belén, donde nació Jesús” y allí él quedó enamorado. Todos se juntaron en el pueblo, él se los contaba y fue muy impactante: al final nos hicimos amigos. Esa fue mi primera experiencia y mi primera nota en esta región así que cómo no amarla” dice Dima a Las12 en su castellano perfecto. Luego cubrió la asunción de Chavez, la llegada de la izquierda al poder en Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay. “Cada elección que yo cubría la ganaba la izquierda por primera vez en la historia del país en no sé cuántos años, entonces yo viví ese momento de cambio y también de nacimiento de una nueva Sudamérica. Y lo que encontraba era que ustedes y nosotros éramos muy parecidos, por lo que me parece lo más lógico que hayamos tenido esa mirada puesta en ustedes. Lo que pasa con los países anteriormente colonizados es que se quedan en contacto con la cultura del colonizador y no se ponen en contacto con otros pueblos anteriormente colonizados. Esto da como resultado que la colonización cultural siga. Es el caso de muchos países del sur, como los de América Latina pero también del mundo árabe y de África y creo que el acercamiento de Al Jazeera como el medio más poderoso del mundo árabe (de hecho es el único medio del mundo árabe con impacto global) es muy natural”.

Pero imagino que debe haber, y sigue habiendo, muchos obstáculos.

–No se hace cómo se debe pero es lo más sensato para mí que igual lo hagamos, que estemos allí. Yo recuerdo cuando me instalé en Venezuela que mi objetivo como periodista era romper la narrativa del norte sobre los países del sur. Es decir que las historias de Latinoamérica que nos llegaban al mundo árabe y las historias que a ustedes les llegaban del mundo árabe, lo hacían a través de agencias del norte, entonces una visión de Paris, de Londres, de Washington, de Roma, son respetables y deben ser tomadas en cuenta pero de ninguna manera pueden ser las únicas porque esos países nos han colonizado, nos han cambiado la cultura, la lengua, y siguen mirándonos desde arriba. Entonces yo quería contar las historias de Latinoamérica al mundo árabe de manera directa y con mis ojos árabes. La mía no va a ser la misma que narre un periodista de la BBC o de The New York Times y todos somos profesionales y honestos pero cada uno de nosotros ve la historia desde su punto de vista. Eso es lo que quería romper cuando fui a América Latina y de hecho lo hice, y lo considero uno de los logros mas importantes de mi vida, de mi carrera y también de Al Jazeera porque ningún otro medio ha logrado ese tipo de acercamiento. Nos unen además muchas causas, como la pobreza, el desempleo, la polarización política, tenemos mas guerras que ustedes, ustedes tienen mas democracias, nosotros tenemos más plata, en algunos países más que en otros, entonces en general tenemos más dinero, pero ambos tenemos países con muchos recursos pero relativamente pobres como Estados.

Los años que pasaste girando por nuestra región fueron muy importantes para nosotras porque los cambios en las formas de gobierno fueron impactantes. ¿Cómo se traducía eso en tus coberturas?

–Viví muchas cosas positivas, mucha esperanza, muchos países como Bolivia me han dejado una marca muy profunda porque lo de Evo Morales fue increíble: podría escribir un libro sobre esa experiencia. Morales nos dio la primera entrevista después de haber sido electo, en su casa en La Paz, que era tan pequeña que no se podían poner bien las cámaras, era un señor muy modesto, y pasar esto al mundo árabe y que ellos vean un indígena hablando de Palestina… Eso es lo que quería decir con romper, con informar de otro modo. La gente no lo podía creer, es el día de hoy que me paran en el mercado y me preguntan si fui yo la periodista que entrevistó a Morales aquella vez.

¿Qué crees que cambió en estos quince años de AJ en Latinoamérica en la forma de cubrir nuestra región?

–Hubo varias fases. La primera de mucha información, donde cualquier historia era interesante. Luego pasamos a la fase difícil que era la de nuestras revueltas, cuando de un lado mucha gente del mundo árabe buscaba aprender de las experiencias revolucionarias de Latinoamérica: cómo salieron de las dictaduras, cómo se pudieron levantar Argentina, Chile o Uruguay de todo el dolor, de la tortura y de los y las desaparecidas. Me pedían “dime cómo viven ellos, queremos mirar hacia el futuro”. Y lamentablemente ese no fue el caso del mundo árabe porque no hemos llegado a salir de las dictaduras, pero ese tiempo fue muy interesante y también fue un tiempo de muchas diferencias porque muchos revolucionarios en América Latina no apoyaron las revueltas árabes por una diferencia política obvia, geopolítica, y después los revolucionarios del mundo árabe lo entendieron pero en aquel momento no. Chávez dijo, por ejemplo, que lo que había pasado en Egipto era un golpe de Estado y no una revolución, ahora lo dicen ellos mismos pero en ese momento no fue tan sencillo. Entonces en esa segunda etapa hubo una decepción y también un apetito por saber más. Luego ha caído mucho el interés del mundo árabe en América Latina porque nos encerramos en nuestros problemas y cada vez éstos son más complicados.

¿Cómo construyen la agenda informativa de estos últimos años?

–La estrategia de AJ+ está dividida en varios idiomas. Tenemos AJ en inglés que sigue cubriendo América latina, en Argentina tenemos una corresponsal, y seguimos cubriendo Latinoamérica para el mundo. De otro lado, como dije antes, el canal árabe propiamente dicho ha bajado mucho el interés en la región y nada que ver con lo que se cubría en mis tiempos: yo hacía informes todo los días (me volví cuando murió Chavez en 2013). Lo que pasa ahora es que tenemos una nueva estrategia que es entrar al mercado de Latinoamérica para los y las latinoamericanas, o sea, en español, de manera que el producto que yo tengo ahora bajo mi cargo que es AJ+, es un nuevo canal digital para jóvenes, y lo tenemos en inglés, en árabe y en español, y luego lo vamos a tener en francés. Se puede ver en todas las plataformas de social media y es un producto que aprovecha la polarización terrible que hay en sus medios para dar una visión no polarizada que toma en cuenta no el interés de los que están en el poder sino de los jóvenes, que hoy son personas que no han vivido la era de la televisión, de hecho ni la ven. Ellos nacieron con el celular en la mano y conocen todo a través de él. Nos centramos en ellos, y yo creo mucho en eso porque hay mucha falta de credibilidad en los medios tradicionales y una polarización política y mediática en América Latina como aquí en el mundo árabe que logra que al final no te informes, sino que escuches lo que te interesa, lo que muchas veces agrava más la comunicación.

Tihuanaco, Bolivia (2006), Dima en una ceremonia de Evo Morales.

Más es más

AJ+ español puede cubrir desde una manifestación de Ni una menos a una comunidad indígena que resiste las topadoras de Barrick Gold, al triunfo de Trump pero también a la situación de los migrantes en Estados Unidos, como temas de diversidad sexual. “Todo lo que importa al joven digitalizado” en palabras de Dima. “Soy la única mujer directora en todo la cadena entonces eso abre muchas puertas que pueden estar cerradas en otros espacios donde no hay mujeres. Yo he logrado que seamos 50 y 50 sin tener que poner una cuota, porque cuando la persona que lidera un proyecto es una mujer las otras se animan y sienten que tienen una oportunidad sin juzgamiento y sin prejuicios. Eso hace que las mujeres que normalmente están en rinconcitos se atrevan, y conmigo tienen una verdadera oportunidad tanto los varones como las mujeres y también logramos un liderazgo femenino súper alto en AJ+ en los tres idiomas, más del 50 por ciento. Esto hace que cuando tú cubres temas de género ya tienes la diversidad necesaria para cubrirlo bien, porque ya tienes en tu sala de redacción todo tipo de gente: ellas saben cubrir las historias que importan a los jóvenes que no hemos sido nosotros sino que son diferentes. Hubo un tiempo que había mas mujeres que hombres viendo nuestra pagina en árabe. Si tú tienes una diversidad no solamente de género sino de nacionalidad, de cultura, de religión, de etnia, etc, en tu redacción eso se traslada a la audiencia. Si tienes una redacción de hombres vas a tener una audiencia de hombres.

Es un tema que nos importa mucho porque, supongo que lo sabrás, nuestros medios están dominados por varones entonces eso se transparenta en los editoriales y en los temas que nos importan a mujeres, lesbianas, trans y travestis, que están prácticamente ausentes de los grandes medios de comunicación.

–Exactamente, y mi experiencia en este momento es ésta: si quieres llegar a todo el mundo tienes que tener a todo el mundo representado en tu redacción. Y es uno de los secretos de nuestro éxito. En AJ+ árabe hay quienes presentan con velo, hay sin velo, hay varones más conservadores, otros más liberales… Ahora bien, Al Jazeera fue el único medio que se ha interesado en Latinoamérica y uno solo no es suficiente para que toda una población en 22 países tenga bastante información como para mantener el interés, entonces tenemos que hacer más y ustedes también se tienen que acercar. Yo recuerdo que Telesur en algún momento hizo reportajes muy interesantes en Siria, Libia, Palestina, pero no es una cobertura permanente porque no es tarea fácil.

Mar del Plata, en el marco de la IV Cumbre de las Americas, reportando desde una villa (2005).

Nosotras tenemos un movimiento de mujeres muy activo en este momento, como ya sabrás, y Ni Una Menos nació en nuestro país y se irradió al mundo. ¿Cuál es la situación de la mujer en el mundo árabe en este momento, si se puede resumir de alguna manera?

–Nunca llego a contestar esa pregunta porque no hay una mujer árabe. Dentro del mismo país tenemos varios tipos de problemas o de situaciones y no se puede hablar de manera general pero lo que sí se puede decir es que hay movimientos contradictorios, cada uno va en dirección opuesta: hay mas liberación, mas empoderamiento, y de otro lado mas conservadurismo, mas represión y auto represión, sobre todo. Y se ven esas dos cosas al mismo tiempo que crecen rápido, fuerte, entonces el panorama no está claro. Lo que si sé es que hay muchísimas mujeres árabes que rompen con la imagen que pueden tener ustedes de nosotras. Yo no soy religiosa entonces voy vestida como cualquier mujer en Argentina, pero puedes encontrar una mujer con velo que te puede parecer muy conservadora pero que hace cosas increíbles y que tiene un súper proyecto y habla en universidades y es madre de no sé cuantos niños. Lo que quiero decir es que está todo muy mezclado porque está pasando de todo, como allá. Lo que yo creo es que no va a ser posible que las mujeres sigamos avanzando si no incluimos a los hombres. Si no educamos a todos y cambiamos las cosas desde adentro nunca vamos a avanzar. El desafío es enorme pero allí estamos, cambiando ciertas cosas que antes eran fijas, y eso es bueno para mí, es bueno el movimiento. No sabemos adonde vamos pero yo no quiero un modelo para la mujer árabe que sea copiado de la mujer occidental, no creo que funcione. Yo no quiero ser igualada al hombre, no creo ser igual, quiero tener las mismas posibilidades pero si quiero ser madre no quiero ser castigada por quererlo ni tener que “ser hombre” para hacerlo y trabajar y demás.

Tampoco queremos que la que no quiere ser madre sea castigada…

–El sistema logra que tus años de poder tener hijos sean los mismos donde tienes que escoger, entonces o bien te castigan por ser madre o bien lo hacen por tu éxito profesional. Tienes que sacrificar cosas todo el tiempo, a diferencia del hombre que no sacrifica nada, y por eso digo que no somos iguales. Al final de cuentas si te pierdes el tiempo de tener hijos, algo que le pasa a muchas mujeres árabes, y después te sientes mal porque no pudiste hacer otra cosa, o viceversa, tuviste hijos y después sos castigada porque no puedes volver a la vida profesional, entonces siempre sos castigada por algo. Yo quiero que eso termine: el sistema aquí no es flexible. La mujer árabe tiene valores de vida en comunidad que son muy importantes para nosotras y es muy hermoso: las abuelas y abuelos, las redes de mujeres que nos ayudan con los hijos e hijas en vez de traer a alguien y pagarle, eso que hace el mundo occidental de individualismo y mercancía. Nosotras tenemos una oportunidad de crear un sistema diferente, mejor, quizás aprender lecciones de la experiencia de Europa pero mejorarla. Y quiero justicia, claro.

¿Cómo ves el futuro del periodismo en este momento en que todo está cambiando?

No lo veo muy diferente en cuanto a la esencia del periodismo que es contar historias, con pasión y con mensaje. Para mí es una misión, no es un trabajo cualquiera el periodismo. Tiene que servir para algo, tiene que movilizar. Yo no veo cambios en esa esencia pero sí va a cambiar mucho más la forma de presentar el producto periodístico, la forma de empacar y distribuir la información, la forma de compartir y tomar en cuenta mucho mas la audiencia que antes. Antes en periódicos y tele yo hacía mi informe y ya, no sabía qué pasaba después. En el momento que salía, moría. Ahora con esta increíble tecnología que tenemos, tu informe vive en el momento en que lo pones en Internet, y puede tener una larga vida, y vas viendo cómo vive e interactúa con la gente. E incluso se puede modificar en base a esa interacción. La gente da sus puntos de vista, ya no dependes solamente de las fuentes estipuladas por la agenda política, empresarial, etc: es la oportunidad de estar y escuchar a la gente. Eso a mi me fascina, y puede ser un periodismo mucho mejor. ¿Quién quiere escuchar un presidente hablando durante no sé cuántas horas en una rueda de prensa? ¿Quién dijo que tenemos que cubrir eso? No lo tenemos que hacer, nosotros tenemos que hacer la historia que tienen impacto y ya. Esa es la verdadera revolución: más interacción y más movilidad, no solamente en cuanto a la distribución sino a lo que pueda construir yo en mi dispositivo: una combinación de cosas que voy a recoger de distintos medios de comunicación a la hora que quiera y como quiera. No voy a esperar más que salga el noticiero para saber lo que necesito. Cada uno va a construir su propia combinación de canales y de informaciones. Eso es fabuloso si lo sabemos hacer bien y si mantenemos la ética periodística. Pero es un desafío, como el del feminismo.