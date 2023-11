¿Cuántos fiscales puede ofrecerle Mauricio Macri realmente a Javier Milei? Como contó este diario, el expresidente envió a sus dirigentes a trabajar en conjunto en el operativo de fiscalización, pero hay un detalle: a Macri no le responde todo Juntos por el Cambio. Los radicales claramente no estarán embanderados detrás del escrutinio, salvo excepciones. Tampoco los que responden a Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, ¿qué queda? Como de costumbre, según a quién se le pregunte hay expectativas diferentes. Cerca de Macri, sostienen que contarán con un aparato parecido al que acompañó a Patricia Bullrich. En cambio, en el larretismo dudan que vayan a poder aportar tanto, sobre todo si -como se viene diciendo- se trata de voluntarios.

Como informó este diario, Macri aportó a sus dirigentes a una serie de áreas claves, pese a la resistencia de sectores cada vez más amplios de La Libertad Avanza que hablan de una virtual "colonización" de la campaña. Una de ellas es el área de comunicación, la otra es la fiscalización.

Allí tuvieron una serie de reuniones José Torello, ex jefe de asesores de Macri y hombre de confianza del ex presidente, junto a Paula Bertol, ex embajadora en la OEA y quien viene centralizando el trabajo de fiscalización desde el PRO. Del lado de LLA, está Guillermo Ferraro, quien recela el ingreso de los macristas ante la posibilidad de que el ex presidente reclame para sí el ministerio de Infraestructura que ocuparía Ferraro y que Macri, al parecer, quiere para otro Guillermo: Dietrich.

Muchos fiscales

Pero, más allá de los recelos, lo cierto es que el área de fiscalización es la que más avanzó en la integración de los equipos de Macri y Milei. "Es que realmente necesitan ayuda", dicen del lado de Macri. En el entorno del ex presidente, no se animan a arrojar las cifras de cientos de miles de fiscales que circularon por algunos medios de comunicación entusiastas.

Solo dicen que el equipo que conduce Bertol "está dando toda la colaboración posible . De todas partes, van a salir fiscales y también estamos trabajando para que los voluntarios lleguen hasta la mesa capacitados. Es todo un trabajo enorme en el que estamos colaborando por Patricia".

En el PRO, remarcan que no solo están aportando voluntarios para fiscalizar, sino que trabajan en capacitarlos, y además los están ayudando con toda la cuestión logística, que incluye entrega de boletas, poderes, apoderados, equipos jurídicos. Macri desplegó todo lo que tiene para ofrecer en esta materia.

Pero, ¿cuánto del aparato que apoyó a Bullrich va a estar? "Fundamentalmente el PRO", aseguran desde el sector de Macri, aunque sostienen que no esperan que "ningún gobernador radical" le niegue apoyo al ex presidente. "Gustavo Valdes, Lendro Zdero, Jorge Macri, todos van a apoyar, creemos", dicen. En la lista, curiosamente, no se incluye a Gerardo Morales.

Poquitos

Los radicales son un poco más escépticos sobre cuánto podrá reunir Macri para Milei. Como se sabe, la UCR tiene el mayor despliegue territorial y oficialmente no está apoyando a Milei. Esto es algo bastante real cuando se habla de Morales o de Martín Lousteau, pero hay otros correligionarios que se abrieron de la posición oficial y van a fiscalizar.

"Cornejo fiscaliza", confirman en el comité nacional. El gobernador electo de Mendoza puso a disposición el aparato del radicalismo en esa provincia, lo que no es poco. Incluso, el ex candidato a vice de Bullrich, Luis Petri, anunció que él podrá el cuerpo para fiscalizar por la candidata que le dijo de todo en el debate de vices.

No obstante, el "Grupo Malbec" (como se conoce a los radicales mendocinos que respaldaron a Bullrich desde antes de las PASO) no son la mayoría en el radicalismo, y los otros sectores restarán colaboración a la hora de la elección.

Casi nada

En el larretismo, son todavía más duros a la hora de evaluar la cantidad de fiscales que puede aportar el dúo Macri-Bullrich. Es que, a la resta de los radicales y la Coalición Cívica, desde el sector de Larreta indican que tampoco estará allí todo el PRO.

Un ejemplo: en Santa Fe, Federico Angelini -de Macri- se metió de lleno a querer fiscalizar, incluso intentó correr a algunos de LLA, lo que ya generó más de una queja. Pero ya se sabe que hay un sector que no acompañará: el del PRO que responde a Gisela Scaglia. aliada de Larreta.

En CABA, Macri cuenta con que su primo movilice a sus fiscales, pero lo cierto es que Jorge Macri no se pronunció abiertamente por Milei y ya no se juega nada el 19, una vez que concluyó el proceso electoral porteño. Además, no está tan claro cuánto de esa estructura responde ahora directamente a Jorge Macri y cuanta todavía conserva Larreta.

"Algunos fiscales sueltos le pueden aportar. Seguro más de lo que tiene Milei", dicen lacónicamente en el sector de Larreta, donde plantean que el dato definitivo pasará por el dinero: "Va a depender mucho si pagan o no".

Todo dependerá entonces de si Macri decide poner su dinero donde puso su boca: en pagar a miles de personas para que fiscalicen. "Si pagan, puede ser que consigan bastantes fiscales", imagina un dirigente del PRO que ya pasó por decenas de elecciones al frente de la organización. "En cambio, si son voluntarios no creo que junten tanto", indican sobre la campaña oficial para reunir voluntarios, que es la que difunden por ahora de forma oficial.