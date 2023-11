“Ustedes van a decidir dar un paso extraordinario, porque Massa no es solo antimilei, es un candidato que tiene un proyecto de sociedad, de país, interpela a pensar la política cuando habla” dijo Emir Sader, el célebre filósofo, politólogo brasileño y columnista de Página/12 al presentar este jueves por la noche, el libro Historizar a Milei. Entre la picana y la motosierra, una compilación de Artemio López sobre distintas miradas en relación al pasado y presente del candidato de La Libertad Avanza, editado por la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Y por supuesto una proyección a lo que sería el futuro de la Argentina si ganara Milei el 19 de noviembre: “Una mega catástrofe” definió López, el compilador, en esta presentación donde lo acompañaba, además de Sader, René Ramírez Gallegos, quien fuera ministro de Educación de Rafael Correa en Ecuador.

Junto a ellos y en la mesa, moderada por la politóloga platense Yamile Socolovsky, Sader se explayó sobre un nuevo proceso político “si gana la política y no la manipulación mediática y judicial” sostuvo. “Imaginen a México, Brasil, Colombia y ahora también Argentina, los grandes países del continente en una nueva alianza progresista” propuso. “Porque Brasil y Argentina son concurrentes, no son enemigos” explicó. “Aunque… en el fútbol no es tan así” bromeó el brasileño, y animó los aplausos de aprobación de los militantes, políticos y académicos convocados por la Escuela Justicialista Néstor Kirchner para la ocasión que contó con la presentación de su director, Nicolás Trotta.

“La elección del próximo 19 es similar a la del 2003” definió Artemio López al repasar el recorrido que ofrece la compilación centrada en la figura de Javier Milei. “O interrumpimos ese ciclo ahora, o podemos ir a una mega catástrofe si gana Milei” anunció. “Debemos resolver exitosamente esta coyuntura electoral porque las propuesta neoliberales ya sabemos cómo dejan a nuestras sociedades”. Enfatizó en la necesidad de identificar a su entorno: “A su vice, que sí sabemos quién es, ahora a Mauricio Macri que ya sabemos lo que hizo con sus alianzas judiciales y con el poder económico más concentrado. Entonces lo que aparece como nuevo no lo es, y hoy, el macrismo social es lo que sustenta a la fuerza de Milei”.

La decisión de historizar a Javier Milei se ofreció así como una oportunidad para repensar el surgimiento del candidato libertario. Desde el marco del neoliberalismo “que desembarca y se instala en la Argentina a través de la tortura, la picana, la desaparición y la muerte” explicó López que puede leerse el surgimiento de Milei. Que hoy este candidato “este acompañado por personajes como (Domingo) Cavallo, nos muestra que Milei requiere ser historizado”, sostuvo. “Porque la motosierra que propone es lo más parecido a un elemento disciplinatorio como la picana” precisó.

Las palabras de Sader desenmascararon la falta de proyecto de Milei. Sin embargo sostuvo: “No tiene ideas, pero tiene ideología, y tiene a su favor a los medios que definen las agendas imponiendo temas, que no son los fundamentales como deberían ser la desigualdad, o la violencia. A cambio se dedican a debilitar la imagen de Lula como dirigente”, subrayó sobre el proceso brasileño. “Y acá critican a la política tradicional argentina” en relación al peronismo y al proceso kirchnerista.

De ahí la necesidad de organizar los elementos que dan cuenta de la continuidad de las políticas que representan “que no son para nada nuevas” insistió López. “Desde el Brasil recuperado por Lula, este fenómeno de recrudecimiento de las derechas, que es internacional -puntualizó Sader-, encuentra en este personaje monstruoso que es Milei, una continuidad en la decisión de neutralizar a la izquierda, como fue en el Brasil la de neutralizar el liderazgo de Lula”.

“En el Brasil surgió alguien como él, Bolsonaro, sin carrera política y disponible para cualquier aventura y estos monstruos produce daños enormes”, sentenció. Señaló por caso la reconstrucción de los ministerios de Educación y de Salud, destruidos por el bolsonarismo. Y apeló a “la tradición cultural, democrática y sindical de la Argentina” para oponer la voluntad popular a “la gran manipulación” que ostentan las ideologías neoliberales.

“Hace unos 50 años nacía el neoliberalismo” repasó el ecuatoriano Ramírez Gallegos, quien desplegó una historicidad del “fenómeno Milei” desde lo macro. “Lo que sucede con estas nuevas derechas no es fortuito, vinimos un asedio a la democracia” sostuvo. “La derechas de hoy son estructuralmente más violentas y se presentan en procesos democráticos que surgen en la transición del capitalismo industrial en proceso de desindustrialización al capitalismo digital”. En este nuevo orden mundial “la derecha construye su adhesión a partir del odio al otro, a la izquierda, a los movimientos sociales, sean ecologistas, feministas o antimigrantes” detalló.

Así, el perfil del candidato libertario fue tomando forma, entre el análisis sociopolítico internacional y latinoamericano que complementó las miradas desplegadas en cada capítulo de este libro que cuenta con prólogo de Amado Boudou, también presente en la sala, como varios de los autores. Entre ellos Rocco Carbone, Natalia Salvo, Abelardo Vitale, Ana Monsell, Mariano Fraschini, Santiago Giorgetta y Manuel Zunino, y también Artemio López.