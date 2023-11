A menos de una semana para el balotaje que definirá al próximo presidente de la Argentina, los casos de micromilitancia no se detienen para advertir, desde la experiencia personal y familiar, la amenaza que representa el avance de la ultraderecha, con un modelo de país como el que plantea el candidato ultraderechista Javier Milei.

Tal como lo hizo hace algunos días Anita Carega-hija de una sobreviviente del centro clandestino de detención Club Atlético durante la última dictadura cívico-militar -, Elsa Lombardo subió al subte para contar su testimonio como víctima del terrorismo de Estado.

"Fui secuestrada por un grupo de policías. Fui llevada a dos campos de concentración", comenzó su relato Elsa, sobreviviente de los Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE) el Banco y el Olimpo, a bordo de una formación del Subte B y ante la atenta mirada de los pasajeros.

"Estuve 27 días secuestrada con mucha gente de muchos partidos políticos, con mucha gente de muchas religiones. Cuando vino la democracia, con el gobierno del doctor Raúl Alfonsín pude declarar y contar que me habían secuestrado", continuó.

"Una de las cosas que la gente me pregunta es por qué estoy viva, por qué yo no estoy desaparecida como todos los demás. Yo sí sé, porque me lo dijeron. Me dijeron que habían votado para que yo estuviera viva, porque si ellos sabían que una persona no iba a cambiar de idea la iban a matar", agregó.

Y destacó: "Traigo esta anécdota porque el domingo hay elecciones y yo no quiero que nunca más ocurra lo que pasó en este país".

Para finalizar señaló que "nosotros no vamos a votar la vida o la muerte porque no somos asesinos. Nosotros vamos a votar por más educación, por más y mejor salud, por mejores viviendas, por mejoras para la sociedad".

"Entonces, les pido por favor que en nombre de los que no están, que son miles y miles y miles, que en nombres de los bebés que nunca aparecieron, por favor pensemos bien nuestro voto para no volver nunca más atrás, a la noche oscura de lo que fueron la dictadura, la desaparición de personas, el miedo y el terror", cerró Lombardo, en un claro llamado a no votar por Milei en el próximo balotaje.

El testimonio de Elsa no es el primero en contra de La Libertad Avanza, cuyos referentes reivindican el terrorismo de Estado. La semana pasada, Anita, hija de Ana, sobreviviente del centro clandestino de detención Club Atlético durante la última dictadura cívico-militar, y nieta de Ballestrino de Careaga (una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo e integrante del grupo "los 12 de la Santa Cruz"), también a bordo de un subte contó su historia y pidió, por favor, que no se vote a Milei.

"Amo este país, quiero vivir acá, quiero que todos podamos vivir sin miedo a que nos secuestren y a que nos arrojen con vida al mar", exclamó.