"Decir 'No en nuestro nombre' significa muchas cosas. Significa, también, decir 'No en nombre de la democracia', porque estan utilizando los institutos de la democracia para suprimirla. Y la democracia es un capital enorme del pueblo argentino, que Javier Milei utiliza para un proyecto antidemocrático". Claudia Bernazza habla con Buenos Aires/12 y se refiere al comunicado que, bajo el título "Milei no es una opción", fue publicado días atrás por el conjunto de organizaciones Lxs chicxs del pueblo, que trabajan con niños en todo el país y especialmente en la provincia de Buenos Aires.

Bernazza es una diputada nacional con mandato cumplido y miembro de la comisión directiva del Instituto Patria que ha dedicado buena parte de su vida a los niños de los barrios populares. Primero como maestra de grado, en distintas localidades de la zona sur del conurbano y, en estos últimos años, como una de las referentes del movimiento Lxs chicxs del pueblo, un colectivo de más de 300 organizaciones e instituciones que trabajan con niños y niñas en todo el país.

El documento al que hace referencia surgió de una reunión en la que también se decidió involucrarse activamente en la campaña. Se trata de un comunicado breve y conciso que comienza con una definición de identidad: “Somos los chicos y las chicas que la dictadura empujó a las calles. Somos lxs hijxs de las familias sin trabajo, somos las barriadas populares. Somos las vidas rotas por el consumo y la desigualdad”. Para sentenciar sobre el final que existe “un grupo enardecido de odio nos propone, abiertamente, un país de ricxs y poderosxs, de exclusiones y descartes". "Un país sin nuestra presencia", dicen.

"En este presente inesperado, se vuelve a atacar y cuestionar la democracia. Nuestra vida en comunidad está en peligro. Por eso decimos, junto con las voces que nadie parece escuchar: Milei no es una opción. No en nuestro nombre. Somos Chicxs del Pueblo: queremos vivir", señalan sobre el final de un texto que termina pidiendo abandonar la postura del voto en blanco y votar por Sergio Massa.

Al ampliar las ideas expresadas en el documento, Bernazza da cuenta de una contradicción interesante: "También decimos que Milei no haga esas cosas en nombre de un pueblo cansado, enojado o empobrecido porque él no vive ese destino, porque él no comparte las causas de esa pobreza". "Él cree que todo es salvación individual, piensa que es responsabilidad de cada uno salvarse económicamente y sabemos que no es así", dice y agrega: "A la vez, que no intente suprimir la política, que es lo que hace a través del término casta. Y por supuesto, que no quieran reinstalar en nuestro nombre la teoría de los dos demonios".



Siguiendo esa línea conceptual, Bernaza retoma un concepto de Cristina Kirchner y afirma que "no es la misma memoria la de quienes siguen la actualidad política y económica, que la de quienes luchan por su sustento en el día a día". "Sin embargo, hay hechos que son innegables: entre 2016 y 2019 se dejaron de construir las piecitas en el fondo, después se dejaron de pintar las casas y se fueron vendiendo vehículos y electrodomésticos, y eso forma parte de la memoria reciente". "El problema es que esa situación no mejoró con la llegada del actual gobierno y eso trajo un gran enojo", dice buscando explicar la situación de hartazgo general que se identifica en una buena parte de la ciudadanía y que se puso de manifiesto en las elecciones de este año.

El comunicado

El texto difundido es el resultado de un proceso de reflexión y discusión colectiva, del que participaron distintos líderes comunitarios, en el centro Don Bosco del barrio Dorrego de González Catán. Buenos Aires/12 pudo acceder al detrás escena de esa discusión en la que las organizaciones decidieron meterse de lleno en la campaña y trabajar para "lograr el mayor caudal electoral para que Sergio Massa sea Presidente”.

En esa tarea, apuntaron a quienes comprenden que "no es lo mismo" el proyecto representando por el actual ministro de Economía que la opción libertario, que reconocen como "disparatada", aunque reconocen que "subestimarla representaría un riesgo". “Tenemos que pensar que está en peligro la Argentina tal como la conocemos”, evaluaron en esos encuentros de los que salió la propuesta para pensar en un voto que defienda a las familiar y a "los que caminan día a día al lado tuyo”.

"Para las organizaciones barriales, la llegada de Milei al gobierno significaría el fin, porque están ligadas a programas públicos", grafica Bernazza y pone como ejemplo lo que en la provincia de Buenos Aires sucede con los programas de desarrollo infantil, los de biblliotecas populares, lo deportivos, o el plan FINES. "La idea de que se sostienen por filantropía es falaz, la capacidad de organizar a cientos de jóvenes alrededor de una actividad deportiva o educativa, de organizar un campamento y viajar juntos, de tener proyectos de vida, se sostiene cuando el Estado acompaña con financiamiento", dice y asegura que "eso se plasma a través de convenios". "No son entregas graciosas de dinero, hay una entrega y una contraprestación por parte de las organizaciones, que tienen una capilaridad, una capacidad de conocer, abrazar a los chicos y llamarlos por su nombre y apellido que no la puede tener el Estado. Son roles diferentes y por eso es importante que se complementen", agrega.

Respecto del apoyo que supo acumular Milei, sostiene que "ha penetrado emocionalmente por su capacidad de enojo y rebelión". "Tal vez esa sea una deuda: cuando perdemos capacidad de enojarnos, rebelarnos y salir a la calle, queda un espacio vacante", explica y afirma que "el vacío se llenó con gritos de Milei, que aturden y no permiten racionalizar, una rebelión por derecha que no esperábamos".

"Tenemos que estar a la altura para enfrentarlo, pero la pregunta es qué hacemos nosotros, qué inteligencia popular ponemos en juego, por eso son tan importantes las declaraciones de las organizaciones y los clubes", lanza para dar cuenta de los desafíos a futuro.

A la vez, Bernazza trae otra discusión. "Un gobierno de Milei implica la baja de la edad de imputabilidad de hecho, porque todos los pibes van a ser sospechosos. Van a generar una ley de la selva y una cultura de que prevalece el más fuerte, entonces, ante la violencia policial, va a haber una cultura juvenil de las bandas armadas como en Centroamérica".

La campaña al hombro

Los estudios de opinión demuestran un importante apoyo de los sectores populares al candidato ultraderechista de La Libertad Avanza. Sin embargo, existe una enorme porción de esos sectores, no sólo no lo apoya, sino que se organiza para explicar lo que hay en juego y convencer a sus vecinos y familiares. A partir de la definición política tomada, muchos integrantes de Lxs Chicxs del Pueblo comenzaron a crear sus propios materiales de campaña.

“Milei y todos los que están con él son el retroceso de todas nuestras luchas", dice Daniel Grotadura, del club “La Primavera del Jardín” de Mar del Plata. Y agrega: "En 11 años hemos reclamado un estado presente y gracias a eso pudimos avanzar con programas como Clubes en Obras, Hay Equipo, Bibliotecas en los Clubes, Potenciar Trabajo y otros tantos con que el estado ayuda a crecer a un club desde sus orígenes para que pueda albergar cada vez más chicos , dónde pueden aprender jugando. Todo esto que pedimos es porque lo necesitamos, el Estado nos escuchó y con Milei los vamos a perder. Lo peor es que propone que los pibes no tengan estudios, que estén sin actividades deportivas, artísticas y culturales y armados para poder tener un chivo expiatorio para mostrarle a la sociedad”.

Agustín Catalán tiene 23 años, participa de las actividades comunitarias del centro Don Bosco de Berisso y estudia psicología en la universidad pública. Para él, “este 19 de noviembre se pone en juego todo lo que construimos acá, queremos seguir construyendo, queremos seguir encontrándonos, queremos seguir viajando, aprendiendo. Queremos más, no menos, queremos seguir”.

Germán, de 18 años, como otros pibes del centro comunitario Ramón Carrillo de González Catán, se filmó, puso la cara. “Milei me da miedo porque es capaz de privatizar este espacio al que venimos tantos pibes”.

Gladys tiene 58 años y es abuela de un niño que cursa segundo grado. Para ella “Milei atrasa 40 años y me angustia mucho pensar que pueda gobernar”.

Jamay Astorga, Antuan Bertot y Ian Cabrera tienen 18 años y son vecinos del barrio Almafuerte, ex Villa Palito. Son los educadores más jóvenes del centro comunitario “Costumbres Argentinas” que, entre otros proyectos, llevan adelante en el barrio, y bregan por la continuidad de esas actividades.

El Centro Deportivo y Recreativo Villa Argüello grabó un video de dos minutos donde se explica cómo funciona “la escuelita de fútbol mixto y gratuito más linda del mundo”: “acá no cobra ningún profe, pero las camisetas, las pelotas, los conitos, las viandas, nada de eso se compra con buena voluntad sino con ayuda del Estado” y rescata que “el Potenciar Trabajo es una suma que permite tener gente en el club para que haga arreglos, corte el pasto, pinte, limpie o cocine, es decir, trabaje”. Por último, concluye, “el 19 votemos para que siga existiendo este espacio, por ustedes y sus hijos”.

"Más allá de las diferencias políticas que me separan de la ideología libertaria, me separan los valores, el amor al prójimo y a mi pueblo. Milei viene a terminar con los sueños de la gente a la que más le cuesta, como a toda persona con odio de clase le disgusta ver a un pobre llegar a la universidad, convertirse en profesional y lograr salir de la marginalidad", dice Guadalupe, de 26 años, integrante de la Fundación de Ayuda Integral a Discapacidad e Infancia de Miramar.



Por último, la propia Claudia trae un ejemplo. "Uno de los chicos que recibimos en casa vendía en los trenes, él y sus hermanos. Tenían ese destino. Cuando los trajimos, armamos una panadería, para que pudieran tener un ingreso. Ese pibe estudió, se recibió y hoy es gerente de una panificadora. Lo cuento porque estos programas modifican vidas".

El entramado social

Integran Lxs chicxs del pueblo en Buenos Aires, la Obra del Padre Carlos Cajade, y las organizaciones Para que Nunca Te Rindas, Lugar del Sol, Pantalón Cortito La Plata, La Casita de los Pibes, Colectivo La Casa, Juntos a la Par de Ensenada, El Garelli, Casanova en Movimiento, Casa del Niño Arco Iris, Fundación La Casita de Paso del Rey, La Colmena, Zapatillas Gastadas, Red Arco Iris, Centro de Día y Jóvenes Ramón Carrillo, Centro de Apoyo Escolar y Juvenil Joven Alegría, Centro Educativo Casa Dorrego, Jardín Maternal Caminitos de Colores, entre muchas otras organizaciones de las localidades de Balcarce, Berazategui, Berisso, Bragado, Ensenada, Florencio Varela, General Villegas, Junín, La Matanza, La Plata, Mar del Plata, Miramar, Moreno, Quilmes, Rojas, San Fernando, San Martín y Tigre.