El anuncio de la salida de Gabriel Heinze como entrenador anticipa cambios profundos en Newell’s. El presidente Ignacio Astore no podrá sostener al muy cuestionado manager Pablo Guiñazú, como así tampoco a cuerpo técnico de reserva y habrá replanteos en la dirección general de divisiones inferiores. Lo que urge en el parque Independencia es contratar sucesor a Heinze y la tarea no asoma sencilla: “No hay a quien traer”, asumió un colaborador de Astore. “Se hizo todo lo posible para que Heinze se quede, pero los resultados no resisten la discusión”, acotó.

En la agenda de Astore no hay ningún candidato a dirigir a Newell’s que pueda despertar las expectativas que había traído al parque Independencia Heinze el año pasado. Lo que vendrá no entusiasmará al hincha y, por el contrario, deberán ser las actuaciones del primer equipo lo que logre despertar el empatía de los leprosos. Astore fue consciente de este escenario y por eso incluso después de perder el clásico se esforzó por sostener a Heinze. Ese respaldo fue insuficiente: el equipo no fue nunca competitivo y no logró ningún objetivo. Por el contrario, lo mejor fue que nunca estuvo el club peleando por la permanencia. El desánimo es mayúsculo y no hay ganas en el parque ni de realizar la fiesta de los festejos por el 120 aniversario del club que se suspendió por lluvia el pasado viernes 3.

Astore tampoco podrá sostener a Guiñazú como manager. El ex jugador leproso llegó hace unos meses y los refuerzos que trajo no aportaron ninguna de las soluciones que reclamó Heinze, en el caso de los que jugadores que jugaron, que son solo algunos. Porque otros todavía ni debutaron y firmaron como refuerzos en agosto. Guiñazú representa para los hinchas de Newell’s la peor etapa del club, la que lideró Eduardo López y fue uno de los tantos jugadores que dejó la institución con el pase en su poder, perjudicando a Newell's. Cuando Guiñazú volvió a Newell’s fue para asumir como manager, un cargo que encontró por “influencias” más que por méritos, ni siquiera fue presentado y las consecuencias son evidentes. Su desvinculación es inevitable. Facundo Quiroga tampoco seguirá al frente de la reserva y se harán más cambios en divisiones inferiores. Pero algunas de esas decisiones están sujetas a quién asume en el primer equipo.

Astore no tiene ningún candidato que reúna consenso en el club. Martín Alselmi, técnico de Independiente del Valle de Ecuador es confeso hincha leproso pero negocia por estas horas su llegada a Cruz Azul de México y también es pretendido por Racing. Juan Pablo Vojvoda tiene un exitoso presente en Fortaleza de Brasil y no es una opción hoy su vuelta a Newell’s.