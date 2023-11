Luego de que dirigentes de La Libertad Avanza encabezados por el propio Javier Milei pusieran en duda la transparencia del proceso electoral, desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) aseguraron que no hay prueba alguna que justifique una denuncia por fraude. Así lo aseguró el secretario de actuación electoral de la CNE, Sebastián Schimmel, quien además dijo que este tipo de acusaciones generan un "clima de desconfianza". En la misma línea se expresó la jueza federal con competencia electoral, María Servini: “Queremos que la gente salga contenta y no me vengan a hablar de fraude”, advirtió. En tanto, autoridades del espacio libertario ratificaron que se harán responsables por la reposición de las boletas durante el domingo, tras haber presentado la cantidad mínima exigida por la Junta Electoral.

“Son versiones absolutamente infundadas, que ni siquiera en las redes acompañan con fundamentos, pero que generan este clima que intenta ser de desconfianza”, dijo Schimmel. El jueves pasado, LLA hizo una presentación informativa ante Servini acusando "irregularidades" en el proceso electoral, pero no aportaron elementos probatorios. En ese contexto, la CNE convocó este sábado a los apoderados de los dos frentes que disputarán el balotaje con el objeto de "preservar la convivencia democrática". En el encuentro estuvieron los magistrados Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, mientras que por LLA participaron Karina Milei y Santiago Viola, y por Unión por la Patria, Juan Manuel Olmos. Se conversó, entre otras cuestiones, sobre la reposición de boletas por parte de ambos espacios, ya que los libertarios entregaron el mínimo requerido por la Junta Electoral. Según trascendió, en la reunión se comprometieron a aportar las boletas necesarias durante la jornada del domingo.

Por su parte, Servini ratificó la robustez del sistema electoral y afirmó: “Si hay fraude tienen que hacer la denuncia”. En esa línea, la magistrada aseguró que se están tomando los recaudos necesarios para el desarrollo normal de los comicios, con un despliegue logístico que comenzó el viernes por la noche, con la distribución de urnas y el control de los acondicionamientos de los colegios, por lo que insistió: “Queremos que la gente salga contenta y no me vengan a hablar de fraude”. Servini señaló, además, que la decisión de LLA de entregar el mínimo de boletas en el marco de un balotaje donde se disputa una gran cantidad de votos "está mal".

“Nos preocupa que digan que hay fraude, no puede haber fraude. Pero nunca hemos tenido una denuncia de fraude. Jamás en 30 elecciones. Nunca”, destacó Servini. No obstante, ante la posibilidad de que falten boletas el día de la elección, la Junta Electoral determinó un protocolo destinado a las autoridades de mesa, quienes deberán agotar todas las instancias disponibles ante una eventual ausencia de boletas. Llegado el caso, podrían recurrir a la Junta para que den aviso a los apoderados del partido.