Los resultados del conteo en el escrutinio de Palpalá, Jujuy

Hoy se celebra el balotaje presidencial este domingo 19 de noviembre. Tanto Palpalá como Jujuy, al igual que todo el país, elige entre Sergio Massa y Javier Milei. Aquel que resulte ganador se convertirá en Presidente de la república Argentina el 10 de diciembre. Ese día, se conmemoran 40 años consecutivos de democracia en el país y se conmemora el Día de los Derechos Humanos.

Mapa de Palpalá, Jujuy

Qué pasa con quienes violan la veda electoral

Los ciudadanos que no respeten la veda pueden ser denunciados por violación al Código Electoral y sancionados si la Justicia comprueba la falta. Las penas establecidas para aquellos que violan la pena dependen del incumplimiento en el que incurran.

Este domingo 19 de noviembre es el balotaje. Las personas mayores de 18 y menores de 70 años que no cumplan con el deber cívico de votar, y no puedan justificar su ausencia, deben pagar multas que van desde los $50 hasta los $500, según lo establecido por el Código Nacional Electoral en su artículo 125, en el apartado "faltas electorales".

Los ciudadanos que no paguen esa multa quedan registrados como infractores, lo que implica que no pueden hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no cumplan con esa disposición deberán justificar por qué no fueron. Aquellos que no lo hagan deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar los 36 millones de electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Boca de urna

El "boca de urna" es un tipo de encuestas realizadas por empresas de consultoría política el día de las elecciones, dirigidas a los votantes recién salidos de votar. Es importante destacar que la información obtenida a través de este mecanismo no puede ser divulgada en ningún medio antes de las 9 de la noche, ya que ello supondría una violación de la legislación nacional.

En Argentina, el artículo 71 del Código Nacional Electoral prohíbe la realización de "actos de proselitismo público" y la "publicación o difusión de encuestas y proyecciones acerca de los resultados electorales durante el transcurso de la jornada electoral y hasta tres horas después de su cierre". Recién a las 21 horas del mismo domingo se permite la difusión legal de estos datos.

Elecciones Nacionales 2023: ¿Qué se vota en el balotaje en Argentina?

En las Elecciones Nacionales de 2023 en Argentina, el balotaje tiene un objetivo central y decisivo: la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación. Este proceso de segunda vuelta se lleva a cabo debido a que ningún candidato alcanzó la mayoría necesaria en la primera ronda de votaciones. Así, los ciudadanos argentinos están convocados a las urnas para elegir entre los dos binomios presidenciales más votados en la primera vuelta.